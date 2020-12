„S ohledem na současnou situaci ve vývoji pandemie Covid-19 je nemůžeme organizovat tak, jak bylo v minulých letech zvykem. Abychom splnili současná vládní opatření, rozhodli jsme se pro velmi individuální přístup a školu mohou zájemci o studium navštívit pouze po vyplnění registračního formuláře na našich webových stránkách," řekl nám ředitel školy Petr Kotulič.

Dny otevřených dveří budou 21. a 22. prosince od 9:00 do 15:00hod. Své výhody tato forma má. Rodičům i žákům se mohou učitelé věnovat osobně a malé skupinky se seznámí se studijními i učebními obory podrobněji než obvykle.



Termín si rodiče a děti mohou rezervovat nejpozději do 18. prosince 2020 do 10:00hod. Poté stačí přijet na vybraný čas a školu si prohlédnout. Samozřejmostí je ochrana dýchacích cest, nošení roušek je povinné ve všech vnitřních prostorech školy.

„Pokud to situace dovolí, naplánovali jsme Den otevřených dveří také na 18. ledna 2021, a to formou prezenční," dodal ředitel školy.

Marie Kucerová, Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Varnsdorf