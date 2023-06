Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a s nimi i mnoho kulturních akcí, které si na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí pro návštěvníky přichystali.

Zámek v Benešově nad Ploučnicí. Ilustrační foto | Foto: Zámek Benešov nad Ploučnicí

„Letošní sezonu jsme se rozhodli pojmout kulturně tak, abychom oslovili co nejširší spektrum návštěvníků. Hned 1. července pořádáme v rámci spolupráce s místním KČT akci pro děti Pět klíčů k záchraně princezny Antonie, během které budou mít děti (ale klidně i dospělí) za cíl splnit několik úkolů po značené stezce a ve finální části osvobodit tak princeznu z její kletby,“ řekla kastelánka benešovského zámku Renata Křížková. Ve stejný den budou mít taktéž všichni jedničkáři po předložení vysvědčení vstup na prohlídku zcela zdarma.

Druhou sobotu se mohou těšit na prohlídku zámku malé děti, pro které je přichystána speciální dětská prohlídka, při které je zámkem provede pohádková postava a ukáže jim, jak se na zámku žilo v dřívějších dobách.

„Na dospělé návštěvníky je poté směřován třetí prázdninový víkend, a to konkrétně 15. července, kdy se na zámku uskuteční Letní sraz moto-veteránů. Během této akce bude k vidění mnoho cenných exemplářů přímo na nádvoří Horního zámku, kde se sraz uskuteční. Pro moto-veteránisty je poté přichystána spanilá jízda s překvapením,“ doplnila kastelánku její kolegyně Jana Kristková.

To však není ani zdaleka vše. Dne 22. července proběhne na zámku speciální Prohlídka s kastelánkou, která je určena pouze pro opravdové milovníky historie. A to nejlepší na konec – ani letos nebudou na zámku chybět u návštěvníků tak oblíbené Noční prohlídky. Ty se uskuteční v sobotu 29. července, a že se máte na co těšit, to zajisté nemusíme ani zmiňovat. Návštěvníci zavítají do dob pánů ze Salhausenu a do časů, kdy se chystá zámecká svatba.

