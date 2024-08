Jen co se dětem rozdalo vysvědčení, 49 mladých trubačů z celé České republiky se začalo balit na již tradiční Letní trubačský tábor (LTT) ve Šluknově, letos již 5. ročník. Tábor je pořádaný Klubem trubačů pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) ve spolupráci se Střední lesnickou a střední odbornou školou ve Šluknově.

Ředitelem LTT je Mgr. Petr Duda, hráč na lesní roh v České filharmonii a výborný lektor. Nedílnou součástí celého tábora je i ředitel SLŠ a SOŠ Šluknov Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, který nám svou vstřícností poskytuje výborné zázemí ať už na internátu, tak v prostorách školy, kde probíhá výuka. Musím zmínit i tým kuchařek, které se o nás krásně celý týden staraly a sytily trubačské žaludky skvělými jídly. O výuku se staralo 6 výborných lektorů, v čele s Martinem Karbanem, DiS., dále Janem Karasem, MgA. Vítem Jančálkem, Mgr. Petrem Dudou a Lenkou Kořenskou, DiS a Bárou Šidlovou. Zdravotnicí nám po celou dobu tábora byla předsedkyně Klubu trubačů ČMMJ Ing. Hana Sedláčková. O mimohudební zábavu se starali praktikanti – Eliška Kühnerová, Ing. arch. Michaela Pekárková, Radovan Kostlivý, Hubert Smolík, Václav Chlanda a pomocníci Adam Zigáček s Terezou Málkovou. Naším táborovým fotografem je už několikátým rokem Vojtěch Maxa.

Trubačský tábor je nejen pro hrající trubače, ale i pro ty, kteří s tím chtějí teprve začít. Ke hře využíváme 2 druhy nástrojů - ty klapkové a ty bez klapek. Bez klapek máme lesnice a borlice, klapkami lesní rohy a trumpety. Myslivecké troubení je dlouholetou tradicí, která k nám dorazila v 17. století z Francie díky Františku Antonínu hrabě Šporkovi. Dříve bylo využíváno převážně k praktickým loveckým účelům – oznámení začátku a konce lovu, štvaní zvěře a pocta zvěři. Začala se však psát i koncertní a duchovní hudba, kterou doplnily lesní rohy. V 19. století se narodil prof. Antonín Dyk, doposud jeden z našich nejcennějších skladatelů, který složil české Trubačské desatero. Ze současných skladatelů mohu zmínit Mgr. Petra Dudu, JUDr. Petra Vacka a Jana Karase, který pro tábor skládá skladby již 5. rokem. Lovecká hudba dnes neslouží pouze k praktickým účelům, které jsou součástí našich tradic, ale můžeme si poslechnout i krásná koncertní díla nebo duchovní hudbu. Např. Svatohubertské mše, které se konají po celé České republice v období okolo svátku, patrona všech myslivců, sv. Huberta. Klub trubačů, který zde byl zmíněn, je zájmový spolek, který má za úkol sdružovat trubače, milovníky lovecké hudby a autory. Pořádá nejen tábor pro děti, ale i kurzy pro dospělé, a to v Opavě a v Chlumu u Třeboně. Každoročním vrcholem trubačského roku je koncert v pražském Rudolfinu, letos v novém plášti „Vánoční myslivecké setkání“.

Náplní tábora je samozřejmě především hudební stránka, kde nacvičíme během týdne spoustu nových skladeb a oprášíme i ty starší. Ve zbytku času jsme měli letos připravené především sportovní aktivity. Nemohla chybět ani střelba ze vzduchovky Ve spojení s myslivostí si táborníci vyzkoušeli přehrát 3 myslivecké ceremoniály – kategorizační zkoušky, naháňku na černou a poslední leč. Zpestření programu si připravil i jeden z učitelů na Střední lesnické a střední odborné škole ve Šluknově, rodilý mluvčí z Velké Británie, Carl James Dobson. Carl pořádá své vlastní kurzy přežití a zábavnou formou předá své zkušenosti a dovednosti. Našim dětem dal za úkol postavit přístřešek z plachty a rozdělat oheň křesadlem, u čehož se ukázalo, že to není vše tak jednoduché, jak vypadá.

V týdnu dorazily posily, naši dlouholetí přátelé Michal Vlk a Jan Holub, kteří připravili nevšední zábavu. Úterní odpoledne jsme odstartovali tancem, kde hlavním cílem byla polka. Po večeři jsme se společně přemístili do Casina, kde se táborníci pustili do rulety a karet. Nesmělo chybět občerstvení v podobě baru, kde si za vyhrané peníze mohli karbaníci nakoupit pití, drobné mlsky nebo i květiny pro slečny. Někteří však v zápalu hry přišli o veškeré peníze a museli se zadlužit bance. Banka vypsala směnky, které se na konci večera vydražily. Šlo o lehké a vtipné úkoly, které dlužník musel do konce tábora splnit.

Čtvrteční den jsme věnovali výletu. Vlakem jsme vyrazili do Krásné lípy, kde se nachází Dům národního parku České Švýcarsko. Prohlédli jsme si expozici, zkoukli krátký film a prozkoumali krásy náměstí města. Ochutnali jsme nejen výbornou čokoládu místní výroby, ale podívali jsme se i na výrobu piva Falkenštejn.

Páteční odpoledne jsme se staršími účastníky strávili na školní střelnici Čítkův mlýn, kde se organizace ujala Mgr. Helena Krebsová, která na SLŠ vede střelecký kroužek. Kromě střeleb se v pátek konaly kategorizační zkoušky. Zkoušky se zúčastnilo 6 zájemců, uspěli 4. U nás můžeme složit I. a II. stupeň kategorizačních zkoušek. Tyto zkoušky slouží k ověření nabytých dovedností a vědomostí trubačů. I. stupeň dokazuje, že je trubač správně schopen zahrát trubačské Desatero a zná jeho praktické využití. II. stupněm ukáže schopnost složitějších skladeb koncertních i duchovních. Těmito certifikáty získávají trubači i možnosti hrát na prestižnějších koncertech, např. na Vánočním mysliveckém setkání ve Dvořákově síni v Rudolfinu.

S dětmi se nám letos podařilo vystoupit na 4 koncertech. Ihned v sobotu po příjezdu jsme byli součástí programu na Zámeckých slavnostech ve Šluknově, kde děti byly předskokany Xindla X i Arakainů. Místo nedělní dopolední výuky jsme společně s německými pozounisty doprovázeli slouženou mši v kostele sv. Václava k poctě patronů města Šluknova. Našim dalším počinem byl čtvrteční koncert v Krásné lípě v rámci výletu. V 11 hodin dopoledne se před Domem národního parku České Švýcarsko rozezněly tóny lesnic, borlic, lesních rohů a trumpet. Zájem veřejnosti byl veliký a navštívil nás dokonce i pan senátor Ing. Zbyněk Linhart. Zazněly ukázky nejen praktické lovecké hudby, ale také koncertní skladby. Vrcholem byl však sobotní koncert v kostele sv. Václava, kam přijeli nejen rodiče, ale i spousta veřejnosti. Kostel umocnil tóny loveckých nástrojů a celková atmosféra byla vskutku velkolepá. Zazněly skladby od Jana Karase – Pochod (Hymna Mladých trubačů ČMMJ ), úprava Menuetto od G. F. Händela, který je součástí díla s názvem Hudba k ohňostroji, dále krásná skladba Voluntary a letošní novinku Vítejme a slavme, kde bylo zakomponováno Vítání z Trubačského desatera od prof. A. Dyka. Nacvičili jsme i skladbu od polského skladatele Krzysztofa Kadlece Introitus. Upravit se však dají i pohádková díla, což pro nás udělal Ing. Matěj Vacek a upravil znělku ,,Mach a Šebestová“. Nejedno oko nezůstalo suché.

Tábor je pro nás vždy jedním z nejhezčích týdnů v roce, plný hudby, přátelství a nových zážitků. Je skvělé, když děti chtějí dělat něco navíc. Děkujeme všem rodičům, že máte tak skvělé děti, všem lektorům za trpělivost a jejich čas, který tomuto věnují. Rádi bychom Vás společně pozvali na náš nejbližší koncert Vánoční myslivecké setkání 1. 12. 2024 v Rudolfinu. Více informací o chystaném koncertu najdete na www.vanocnimysliveckesetkani.cz a všechny naše trubačské akce na www.trubaci.cmmj.cz nebo na našich sociálních sítích.

Eliška Kühnerová, Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov