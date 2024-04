Letošní ročník Labefestu, který se koná 31. 5. – 1. 6. v nádherném festivalovém areálu na Smetanově nábřeží v Děčíně, otevírá dveře novým talentům! O tom, kdo vystoupí po boku předních českých interpretů, rozhodnou sami návštěvníci.

Hudební festival Labefest 2023 | Video: Děčín/Alexandr Vanžura

Pořadatelé festivalu Labefest se rozhodli znovu poskytnout prostor talentovaným umělcům, kteří díky tomu mají možnost vystoupit na velkém pódiu po boku předních českých interpretů.

Zdroj: archiv pořadateleNeokoukané tváře z řad zpěvaček, zpěváků či kapel tak rozšíří hudební program festivalu. Ten zahrne koncert legendární skupiny Olympic, Xindla X, kapel MIG 21, Imodium, Five O’ Clock Tea, Doctor Victor či Post-it nebo zvučných hiphopových jmen, jakými jsou Yzomandias a Marpo & Troublegang.

Zájemci toužící vystoupit po boku renomovaných českých interpretů mohou své demo nahrávky a odkazy na videoklipy zaslat na e-mail talent@labefest.cz do konce dubna. A jak to bude probíhat dál? Odborná porota vybere hned dvacet interpretů do dvou semifinálových kol, z nichž fanoušci prostřednictvím internetového hlasování vyberou dva finalisty. Oba pak obohatí festivalový line-up.

Labefest 2024 se letos rozroste o druhou stage a nově přidává i chill-out zónu a program pro děti na Mariánské louce. Vstupenky lze zakoupit v předprodejních sítích www.vstupenkadecin.cz a www.ticketstream.cz.

Více informací najdete na www.labefest.cz, www.idecin.cz nebo jam-pr@email.cz a tel. 773 022 238.

Martina Jablanovská