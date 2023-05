Kuželkářům SK Verneřice se po téměř 68leté historii podařilo postoupit do 3. celostátní kuželkářské ligy.

Kuželkářům SK Verneřice se podařilo postoupit do 3. celostátní kuželkářské ligy. Zleva: Miloslav Plíšek, Radek Mach, Daniel Sekyra, Lukáš Zítka. Dole zleva: Patrik Kukeně a Martin Ledwoň. | Foto: SK Verneřice

Od r. 1955 se ve Verneřicích hraje soutěž na úrovni okresního a někdy i krajského přeboru. Jak se tento postup zrodil? V r. 2020 se v severočeské divizi rozpadá mužstvo SK Děčín, které vinou povodní z r. 2002 (kuželna byla vytopena) muselo léta hrát své domácí zápasy v českokamenickém azylu.

Mužstvem prošla spousta výborných hráčů. Jen namátkou P. Kramer, P. Čubr, I. Novotný, P. Kosejk, V. Beneš M. Zítka, A. Kraus aj. Jenže věk a vleklá zranění některých hráčů znamenala rozpad mužstva. A tak vzniknul nápad spojit se s nedalekými Verneřicemi, které v tu dobu hrají krajskou soutěž. Tímto spojením se zachovala divizní soutěž s konečným názvem SK Verneřice.

Sezóna 2020-2021 se z důvodu covidu nedohrála. V sezóně 2021 - 2022 se mužstvo začalo sehrávat, ale přes veškerou snahu se skončilo na posledním sestupovém místě. Kvůli některým okolnostem se do krajské soutěže nesestoupilo a to byl asi impuls do další sezóny 2022-2023, kde se nám podařilo vyhrát 12 zápasů za sebou a to se pak ukázalo, že SK Verneřice končí na krásné druhé pozici. Díky vzdání se postupu L. Liberec to nakonec stačilo k senzačnímu postupu do 3. ligy.

Kde se vzala britská hymna v Beethovenově raném díle?

Je to opravdu výzva, jak prohlásil kapitán Radek Mach. Jelikož se liga už musí hrát na čtyřdrahách (v okrese Děčín bohužel žádná nestojí), tak se budou domácí zápasy hrát v nedaleké České Lípě. Všichni víme, že to nebude nikterak lehké (nástupy před utkáním, delegovaný rozhodčí, nové kuželny a samozřejmě noví protihráči) a také daleké cestování. Kam budeme cestovat, rozhodne letní los, ale může se stát, že narazíme např. na Plzeň, Aš, Prahu, Příbram nebo také Pardubice.

O tento úspěch se zasloužil R. Mach, D. Sekyra, M. Plíšek, L. Zítka M. Ledwoň a P. Kukeně…