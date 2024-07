Připraveny jsou trasy pro všechny věkové kategorie v délce od 3 do 30 km. Děti se mohou těšit i na kvízovou stezku. Start i cíl všech tras je v T-klubu – start v čase od 7 do 11 hodin a cíl do 17 hodin. Více informací najdete na webu krásnolipských turistů.

KČT Krásná Lípa