/FOTO/ Nové hřiště s přívlastkem Oranžové si mohou od středy 29. května užívat děti z Mateřské školy Podlužánek v Dolním Podluží. Je osazeno herními prvky z akátového dřeva, přičemž pochopitelně splňuje veškeré bezpečnostní standardy. Na jeho realizaci přispěla mateřince, potažmo obci coby zřizovateli, Nadace ČEZ 230 000 korunami, a to právě v rámci grantového programu Oranžové hřiště.

Otevření Oranžového hřiště u MŠ Dolní Podluží | Foto: ČEZ/Ota Schnepp

„I když nějaké venkovní herní prvky jsme již měli, rozhodli jsme se jejich počet navýšit o další. Naše Koťátka a Sovičky, tedy děti od tří do šesti let sdružující se v takto dvou pojmenovaných třídách, se tak nyní za pěkného počasí mohou pořádně vyřádit. Jinak řečeno, dosavadních herních prvků bylo pro všechny málo. Proto jsme využili možnost zažádat si o grant u Nadace ČEZ a jsme rádi, že jsme uspěli. Děkujeme,“ uvedla během oficiálního zprovoznění Blanka Mannová, ředitelka mateřské školy. Finanční pomoc Nadace ČEZ kvitovala i Adéla Macháčková, starostka obce Dolní Podluží: „Pochopitelně i my děkujeme. Jsme malá obec a finančních prostředků na cokoliv kvůli omezenému rozpočtu není nikdy dost.“

Hřiště je vybaveno balančním kůlem, smyslovým chodníčkem, rampou na svah s lanem, houpačkou hnízdo s oválným sedákem, dvoumístnou vahadlovou houpačkou a lanovou dráhou s hrazdou, sítí a kladinou. „Jsme tu uprostřed přírody na úpatí Lužických hor. Sami pak máme blízko k přírodě, ke které si společně s dětmi vytváříme velmi pozitivní vztah. Vše je proto vyrobeno z přírodních materiálů – akátového dřeva,“ dodala ještě Blanka Mannová. Jak dodala, hřiště je určené pouze pro zapsané děti a využívat ho mohou od pondělí do pátku, denně od 6 do 16 hodin.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz. Od svého založení podpořila Nadace ČEZ realizaci na 740 Oranžových hřišť.

„Prostřednictvím tohoto grantového programu pomáháme financovat výstavbu a rekonstrukce venkovních hřišť již od roku 2003 tak, aby odpovídaly všem bezpečnostním normám. V současné době může být žadatelem každá právnická osoba, která splňuje grantové podmínky, tedy nejen města a obce, ale například i základní a mateřské školy, dobrovolní hasiči či sociální a zdravotnická zařízení. Různá dětská a sportovních hřiště bývají v daných lokalitách vždy veřejnosti přístupné a mají stanovený svůj provozní řád. Dle grantových podmínek mají ovšem právě mateřské a základní školy, sociální a zdravotnická zařízení výjimku a jejich hřiště nemusí být vzhledem k jejich zaměření veřejně přístupné,“ dodala na závěr Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.