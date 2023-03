Ve čtvrtek 16. března od osmé hodiny večerní se v netradičním prostoru jeviště varnsdorfského divadla za zataženou oponou odehraje pozoruhodný jazzový koncert. Newyorský jazzový klavírista Walter Fischbacher, který už vystupoval s takovými velikány, jakými jsou Ravi Coltrane, Randy Brecker, George Garzone nebo Ingrid Jensen, tentokrát přijíždí s dalšími dvěma špičkovými jazzmany. Společně nahráli album Phishbacher Trio Plays The Beatles (vyšlo 15. února 2023) a varnsdorfský koncert je součástí jejich globálního turné k desce. Položili jsme tedy Waltrovi několik otázek…

Walter Fischbacher. | Foto: Phishbacher Trio

Jak vznikl nápad vydat album založené výhradně na písních Beatles? Co pro vás osobně hudba této skupiny znamená?

Na Beatles jsem vyrůstal. Mám dva starší sourozence, kteří mi je představili, takže mám k téhle hudbě velmi hluboký a osobní vztah. V průběhu let jsem si tu a tam upravil nějakou melodii Beatles, takže udělat celé album věnované „The Fab Four“ byl vlastně logický krok.

Písně Beatles hrál a aranžoval kdekdo, v čem je vaše pojetí jedinečné?

Pro mě je zásadní proniknout až k jádru písně a přenést ji pak do kontextu současného jazzového klavírního tria, pohrávat si s rytmem a rozšiřovat harmonický jazyk skladby a samozřejmě v ní vytvářet prostor pro improvizaci a "hraní si" s ní. To je naše cesta ke stavu, kdy může posluchač stále rozpoznat původní materiál a zároveň být překvapen, kam až ho naše cesta zavede.

Můžete krátce představit další dva členy vašeho tria? Jak došlo k tomu, že jste se dali dohromady – vy, Rakušan z New Yorku, Němec Ulf Stricker a Čech Petr Dvorský?

Ulf je můj dlouholetý hudební souputník, s nímž už léta koncertuju a nahrávám. Seznámili jsme se díky společnému příteli. On je vážně mistrem v lichých taktech, a to se dneska zase tak často nevidí. Pro můj přístup ke skládání a aranžování je to ovšem zásadní. Mé hudební spojení s Petrem Dvorským už trvá nejméně deset let, tedy stejně dlouho, jako mé koncertování v České republice. Je to jeden z vašich nejlepších kontrabasistů, úžasný muzikant. Navíc si velmi dobře rozumíme i v osobní rovině, což je při společném turné hodně důležité. Tohle je ale poprvé, co jsem ho vzal na jednu ze svých triových nahrávek. Varnsdorfský koncert je totiž jedním z prvních, které máme po nedávném vydání alba Phishbacher Trio plays The Beatles. Moc se do Varnsdorfu těším, nehraju tam poprvé a rád se tam vracím.

Rostislav Křivánek