Úterní gurmánská exkurze od knihovny pod zámek se velmi vydařila.

Exkurze, kterou pořádala děčínská knihovna. | Foto: Jiří Čečrle

Navzdory pesimistické předpovědi počasí nám krásně svítilo sluníčko a nálada byla výborná. Věděli jste třeba, že stonek blatouchu můžete využít jako zeleninu do polévky nebo do slaného koláče? Děkujeme Janě Vlkové za spoustu zajímavých informací o tom, co všechno si můžeme dát na talíř, jak a kdy co sbírat a zpracovávat. Zkrátka jak si s radostí a chutí užít, co nám příroda zdarma nabízí. Rozhodně jsme paní Vlkovou do Děčína nepozvali naposledy, plánujeme likérovou degustaci a další, tentokrát časnou jarní exkurzi do terénu.