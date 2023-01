Průvodce po zaniklých obcích pod Bukovou horou. Kniha, která se stala hitem loňského roku a získala ocenění v soutěži Nejkrásnější česká kniha, se už dočkala druhého, rozšířeného vydání. V Městské knihovně Děčín ji ve středu 18. ledna představí sám autor historik, pedagog a ředitel ústeckého archivu Petr Karlíček, a to v rámci přednášky plné vzácných fotografií a různých zajímavostí z archivů a vzpomínek pamětníků. A něco pro Děčíňáky stezka po zaniklých obcích vede také územím okresu Děčín Velké Stínky, Malé Stínky, Kohlloch Thunovská lesovna. Začátek je v 17 hodin.

Další zajímavou akci nabídne děčínská knihovna v pátek 20. ledna od 18 hodin. Hostem Knihovnického křesla pro dva bude Bianca Bellová, česká prozaička, autorka šesti románů a jedné povídkové sbírky, držitelka ceny Magnesia Litera za Knihu roku a Ceny Evropské unie za literaturu. Její kniha Jezero byla přeložena do dvaadvaceti jazyků.

FOTO: Za betlémy do Rumburku vyrazila padesátka zájemců

Společně s ní do křesla usedne Adrian T. Bell, hudebník a výtvarník, který od roku 1992 žije v Praze. Je bývalým frontmanem skupiny The Prostitutes. Natočil tři sólová alba, z nichž jedno Different World získalo v roce 2014 cenu Apollo za nejlepší album. Shodné příjmení není náhoda, s Biancou Bellovou tvoří manželský pár. Moderuje Radek Kolínský.

Na obě akce je vstup zdarma.

MKD