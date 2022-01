Firma SpaceX dlouhodobě usiluje o kolonizaci Marsu. Po několika letech postupných úprav vykrystalizoval návrh podoby nosné rakety Super Heavy a kosmické lodi Starship, které mají tento cíl uskutečnit. Jak ve čtvrtek 27. ledna prozradí návštěvníkům děčínské kulturní kavárny Coffee&Books odborník na kosmonautiku Dušan Majer, cesta to sice bude dlouhá a těžká, první testovací prototypy se už ale staví.

Projdeme se postupným vývojem, aktuálním stavem a plány do budoucna. „Řeč bude i o dalších možnostech využití plně znovupoužitelného systému, na kterém technici firmy SpaceX usilovně pracují,“ zve koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Dušan Majer je šéfredaktorem zpravodajského portálu Kosmonautix.cz, který informuje o dění v kosmonautice. Na internetové televizi Mall.TV vydává pořady Vesmírné zprávy, Vesmírná technika a Vesmírné starty. Rád také jezdí po republice s veřejnými přednáškami. Za popularizaci vědy nasbíral různá ocenění, mj. i od Akademie věd České republiky.

Přednáška se uskuteční v prostorách děčínské kulturní kavárny Coffee&Books v Pohraniční ulici, a to od 19:00 h. Mohou se jí zúčastnit pouze návštěvníci s ukončeným očkováním nebo nejvýše 180 dní po prodělání covid-19; mládež do 18 let a „rozočkovaní“ návštěvníci se musí prokázat čerstvým PCR testem. Všichni účastníci musí mít respirátor a dodržovat příslušná hygienická opatření.

Místa k sezení si můžete rezervovat na mailu coffeeabooks@gmail.com, případně přes zprávy na facebooku Coffee&Books nebo osobně přímo v kavárně. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Jana Kasaničová

