Rádi bychom vás srdečně pozvali na kulturně cestovatelskou besedu o Kanárských ostrovech, kterou připravuje česká hudebnice Monika Srncová. Monika se po 20 letech vrací zpět do České republiky, aby s vámi sdílela své hluboké zážitky a pohledy na ostrovy, které před 20 lety přijala za svůj druhý domov. Studiem na místní konzervatoři a AMU v oboru housle a viola si vytvořila nejen hudební spojení, ale také se ponořila do místní kultury.

Monika Srncová | Foto: Se svolením Moniky Srncové

Cílem těchto zajímavých setkání je otevřít vám dveře do života místních obyvatel, abyste mohli pochopit a ocenit bohatství a hloubku jejich kultury. Naše besedy vás zavedou na cesty za hranice turistických brožur a představí vám některé místní hudební nástroje a skryté kulturní krásy.

Význam těchto ostrovů v historicko-kulturním vývoji Španělska a Latinské Ameriky není zanedbatelný. Skrze naše konferenční série se vám pokusíme přiblížit tento význam a prozkoumat ho zblízka. Loni jsme se setkali s ohromným zájmem ve 25 městech, kde jsme během 46 dní uspořádali 28 besed a 4 koncerty. Letos sice máme dní 30, ale plánujeme 20 přednášek v Ústeckém, Pardubickém, Ostravském, Zlínském kraji a v Praze, včetně 2 výchovných koncertů benefičního charakteru v Uherském Brodě a Novém Jíčíně ve spolupráci s kantory a žáky ZUŠ obce a jiných institucí.

Canarias Origin

Vzdělávácí projekt, který hudbou a kulturou informuje o Kanárských ostrovech. Cílem je ukázat nám ostrovy z pohledu místních rezidentů, s hlubším kulturním záběrem. Iniciativa zároveň podporuje nadšení nejen studentů španělštiny nebo hispánských studií. Interaktivní výukou se snaží přiblížit španělský jazyk a vytvořit mezinárodní kulturní propojení. Spolupracujeme s muzei, knihovnami, univerzitami, školami a hudebními institucemi, abychom otevřeli dveře do nových kulturních světů.

V rámci besed nám budete mít možnost přímo klást otázky a zapojit se do diskuse. Můžete se těšit na prohlídku hudebních nástrojů a hlavně na osobní setkání s Monikou Srncovou, která tímto projektem chce podpořit financování projektu "Šuhajky", který se věnuje dokumentaci a prezentaci tradičního kulturního dědictví České republiky v zahraničí. Vaše finanční podpora, publikace nebo předměty tradiční lidové výroby mohou projektu poskytnout cennou podporu.

V městě Varnsdorf se naskytne příležitost dne 31. října v městské knihovně v 18 hodin. Po zakončení výkladu bude dán prostor pro otázky a odpovědi, prohlídce a vyzkoušení si hudebních nástrojů.

Šuhajky project

Projekt Šuhajky představuje vzdělávací a kulturní iniciativu spojující tradiční i klasické žánry. Již více než pět let působí ve Španělsku a aktivně podporuje a šíří českou kulturu a hudbu. Jeho dosah zasáhl nejen Kanárské ostrovy, ale také prestižní Národní národopisné muzeum v Madridu. Vedle českých koncertů a přednášek projekt pořádá interkulturní setkání, která doprovází kulturně-výchovnými aktivitami. Tímto způsobem se snažíme propojit různé kultury a oživit kulturní dialog.

Přijďte s námi objevit pravou tvář Kanárských ostrovů a podpořit jedinečný projekt, který propojuje kultury a buduje mosty mezi národy! Chcete-li se stát součástí tohoto zajímavého projektu jako partner nebo sponzor, kontaktujte nás na uvedeném emailu suhajky@email.cz.

Více informací najdete na stránkách crowdfundingové kampaně https://gofund.me/d161500d nebo sociálních sítích: https://www.facebook.com/suhajkyproject.

Kdo je Monika Srncová

Sopránová hudebnice a umělecká ředitelka s bohatou 20letou mezinárodní kariérou. Narodila se v bývalém Československu, kde již od mládí tíhla k hudbě a kultuře. V roce 1998 úspěšně absolvovala Základní uměleckou školu v Brně, městě, kde byla členkou, ale i sólistkou několika hudebních souborů specializujících se na duchovní a lidovou hudbu.

Její umělecká dráha se posléze přenesla do Španělska, kde působí již 19 let. Zde se nejen věnuje hudbě, ale také tvorbě divadelních představení, která se specializovala na taneční a vystoupení s ohněm. Její vášeň ji zavedla na scény do míst jako jsou Tunisko, Indie, Itálie, Egypt a Anglie.

Na Tenerife absolvovala studium oboru housle a viola pod vedením renomovaných pedagogů, Branimira Hristova a Macareny Pesutic, na Vysoké konzervatoři v Santa Cruz de Tenerife. Navíc se věnovala studiu operního zpěvu pod vedením kanárské sopranistky Carmen Acosta. Zúčastnila se nékolika mistrovských kurzů včetně těch vedoucích Nancy Fabiola Herrera, Marty Matheu (Liceum), Ricarda Estrady a Raquel Lojendio.

Její sólové vystoupení zahrnují instituce jako Madridské etnografické muzeum, Národní muzeum v Praze Musaion, Muzeum Casa Abaco, Divadlo Timanfaya, Tenerife Royal Casino, Mapfre Guanarteme Foundation, La Laguna Paraninfo nebo Divadlo Infanta Leonor. Dále se účastnila různých hudebních festivalů a cyklů včetně Xeroxen (Kulturní centrum El Tanque), Zarzuela Festival (Guimerá Theatre), Fimucité Festival (Guimerá Theatre), Contemporary Ensemble (spolupráce s Tenerife Symphony Orchestra) a hudebních cyklů komorní hudby na místech jako je Národní muzeum výtvarných umění Tenerife nebo Divadlo Infanta Leonor.