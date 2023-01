Kamarádi si plní sen! Rapeři z Děčína chtějí svou hudbou změnit svět

Na českou hip hopovou scénu vstupuje nová skupina z Děčína - Mood Tha Fakers. Tvoří ji dvojice Edie MtF a One Night, kamarádi, kteří se znají už od dětských let a už jako malí kluci to neměli lehké. Každý z nich má svůj unikátní příběh, který chce lidem sdělit.

Skupinu Mood Tha Fakers tvoří dvojice Edie MtF a One Night. | Foto: Edward Sikora

Skupina vznikla před rokem. Na začátku byl sen projevovat veřejně svůj svobodný názor v rapu a dát lidem možnost skrze hudební tvorbu přemýšlet nad tím, že jakákoli zlá nálada nebo stres, se dá změnit na jiný „mood“. Skupina Mood Tha Fakers prostě vznikla proto, aby změnila svět k lepšímu. Plánuje také projekt s názvem Stop The War – Zastavte válku. „Jsme tu a máme pro vás classic hip hop, g-funk, gangsta rap, breakdance, mír a lásku k životu, který nám byl dán. Co vám můžeme slíbit? Spoustu hudebních novinek a videoklipů, nové album Stop The War, koncerty, rozhovory a hlavně dobrou náladu,“ vzkazují Edie MtF a One Night. Na světě je i první videoklip k songu Play G-Funk. Zdroj: Youtube