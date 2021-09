Děčín Víkendová lékařská pohotovost pro obyvatele Děčínska je dostupná od 17 do 20 hodin. V sobotu 11. září vykonává pohotovostní službu lékař Stupák adresa U Nemocnice 605/1 budova I, přízemí, telefonní číslo je 412 510 666. V neděli má službu lékařka Gálová, adresa a telefonní číslo je stejné. (jan)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.