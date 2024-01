ČERVENEC

Noc v zoo. Ilustrační fotoZdroj: Alena Houšková

denně

Komentované krmení

každé úterý 12-17.30 h

Sokolnické úterky

každý čtvrtek 15.30 h

Pohádkové čtvrtky

4. 7., 15.30 h

Štěpánčino divadélko – O čertíkovi Smítkovi

5. 7., 15.30 h

Večerní prohlídka pro děti od 19 h

Večerní prohlídka od 20,30 h

· na prohlídku je nutné se předem objednat přes e-shop

· služba je zpoplatněna

11. 7., 15.30 h

Sváťovo dividlo – Broučci

18. 7., 15.30 h

Štěpánčino divadélko – O líných prasátkách

25. 7., 15.30 h

Sváťovo dividlo – O perníkové chaloupce

19. 7.

Noc v zoo

· přespávačka v zoo pro děti od ukončení 1. třídy do 13 let, 18.00 – 9.00 h

· opékání buřtů, soutěže, večerní prohlídka

· spaní ve velkém stanu přímo v areálu zoo

· nutno objednat předem na e-shopu

22. – 26. 7.

Příměstský tábor v zoo

· báječné prázdniny pro děti od ukončené 1. třídy do 13 let

· týden plný dobrodružství mezi zvířaty, celotáborová hra

· od pondělí do pátku od 8 do 15,30 h

· přihlašování na tábor bude spuštěno 1. března 2024 v 8 hodin

26. 7.

