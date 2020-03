Posílám tento příspěvek, aby lidé z Děčína viděli, jak naši radní rozhodují o živé přírodě nás všech.

Kácení stromů u zoo. | Foto: Jan Fieger

Před vchodem do zoo v Děčíně nechali vykácet několik zdravých krásných stromů. Již 30 let tam každý den jezdím a nikomu nepřekážely. Až najednou přijedu jako každý den a nechtěl jsem ani tomu uvěřit, co jsem uviděl. Co člověk zničí za pár minut. Tyto stromy tam rostly minimálně 100 let a ještě by rostly dále. Byl to dub. Je mi z toho smutno, že i v této době, kdy bojujeme o každý strom, tak necháme vykácet zdravé. Jenom v zoo se musí vykácet cca 100 stromů kvůli tomu, že uschly.