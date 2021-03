„Vysloužilé elektrospotřebiče jsou finance, které leží mezi odpadky,“ hodnotí přínosy zapojení do projektu Recyklujte s hasiči společnosti Elektrowin Roman Vojta, velitel družstva Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Velká Bukovina z okresu Děčín v Ústeckém kraji.

Do projektu, jehož spuštění před 10 lety, v roce 2011, Elektrowin inicioval, se už zapojilo více než 1600 SDH. Za 10 let fungování projektu se s pomocí dobrovolných hasičů podařilo vysbírat celkem 22 200 tun starého elektra. V průměru to představuje 15,7 tuny na každý aktivní sbor.

Elektrowin aktivní sbory od začátku finančně podporoval. „Od startu projektu do současnosti bylo na odměnách hasičům vyplaceno na 40 milionů korun,“ připomíná předseda představenstva Elektrowin a.s. Roman Tvrzník. Každý ze sborů, které se nejen zaregistrovaly, ale také skutečně pomohly sbírat staré elektro, tak získal v průměru 24 652 korun. Ty mohl využít na svou další činnost.

„Sbory dobrovolných hasičů působí skoro ve všech obcích ČR a jsou občany vnímány jako spolek, který se stará o bezpečnost, kulturu a sportovní vyžití v obci, na svou činnost si ale vždy musely finanční prostředky obstarat, jednou možností byl přitom i sběr šrotu,“ připomíná Jan Aulický, ředitel kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

V každém měsíci loňského roku počínaje červencem a konče prosincem mohly SDH získat za realizovaný sběr vysloužilého elektra kromě obvyklých odměn od Elektrowinu také jeden soutěžní los. Ve hře bylo 20 výher v celkové hodnotě 34 000 korun. Prvních 10 sborů bylo vylosováno za období červenec – září, mezi nimi i hasiči z Velké Bukoviny. Výnosy ze sběru elektroodpadu podle Romana Vojty činí většinu příjmů sboru. „Těm, kteří o zapojení do projektu teprve uvažují, doporučujeme neotálet a co nejdříve se zapojit,“ vzkazuje.

