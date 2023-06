Jana Vébrová je originální česká písničkářka i zpěvačka, objevuje se na naší umělecké scéně 20 let. Už 16 let letos uběhlo od vydání jejího debutového alba „Kykyrý“ u Indies, jež bylo odbornou veřejností i vděčnými fanoušky vstřícně přijato. Hraje tu na akordeon, kytaru, Rhodes piano…

Jana Vébrová | Foto: Indies Scope, Brno

Spolupracovala s Pražským komorním divadlem Komedie s Lenka Vagnerová Company (La Loba — ocenění Herald Angel na Edinburgh Fringe Festival i nominace na Total Theatre Award, The Best a Cenu města Plzně na Festivalu Skupova Plzeň), s kapelou Činna i hudebním tělesem pro interpretaci soudobé hudby Agon Orchestra (projekty, kdy současní hudební skladatelé zhudebňovali básně Ivana Martina Jirouse, aranžovali skladby Pavla Zajíčka i DG 307 i grafické partitury Milana Adamčiaka).

Zdroj: Indies Scope, BrnoNovou kapitolu svého života i vlastní pestré tvorby začala „psát“ Jana letos, kdy vydala u Indies Scope teprve druhé autorské album „Kameny ze dna“. Otevírá ji až prosebná „Bože můj“, Janina osobitá variace na stejnojmenný song alba „Domácí lékař“ tria Václavek, Ostřanský plus Jelínková. Má necelé dvě minuty, další „Břízy“ náladové i pokorné, vybízejí: „Je čas věřit zázrakům“. Věřím. „Písečný vír“ nás nenechá vydechnout. Jana jde zas dál. Trochu zde připomíná úlety svérázné rockové písničkářky Tori Amos, jenže slovům Jany tu rozumíme všichni. Sladce i křehce zní písnička „Padá listí“, stálo za ní nejspíš i dost citu. A kolega Petr Tichý tady Janě svým kontrabasem dost vypomohl, podobně jako v dalších čtyřech písničkách. On je halt kvalitní užitečnou posilou alba, co rozhodně stojí za soustředěný poslech i připomenutí nejen příznivcům nepřeslechnutelných alb z dílny brněnských Indies Scope. Sláva jim! A nejen za péči, kterou svým interpretům a jejich albům dost důstojně dává.

Snad jen bych se přimlouval, aby jejich interpreti častěji zavítali živě i na sever Čech. A věřte, je to s nimi radost, ač třeba Jana Vébrová volí pro své písně tak umrlcovská témata, jaká vybrala i pro svého a Erbenova „Holoubka“. Karel Jaromír tu pohřbil mladíka a Jana s jeho slovy naložila tak citlivě, jako též v případě básně „Stědrý večer“ o kus dál. Ó ano, prostě krása i smutek z jeho veršů padá, a ty si s nimi, čtenáři i posluchači, halt už nějak poraď! A nelze si také nevšimnout, jak skvěle v písni „Zhublá láska“, opět krátké, ale zase dost užitečné, působivé, důrazné i díky studiové asistenci píána báječného Michala Nejdka. Skvělá volba, Jano Vébrová, jsem si jistý!

A o dalších písničkách z letošního osvěžujícího i přínosného Janina letošního alba třeba poté, až o něm dáme řeč s Janou samotnou. Bude fajn se o albu a jeho písních dozvědět přímo z úst písničkářky. Předem jí děkuji a přeji pěkný zážitek jí i jejímu vděčnému publiku v čajovně Na Kopečku zítra večer v Rumburku.