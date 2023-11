"Konec světa" nebo "krutý sever" - tak se velice často přezdívá Šluknovskému výběžku. Výběžek však má co nabídnout, a my ho vnímáme jako příležitost pro rozvoj, udržitelnost a cestování. Na základě potenciálu, kterým je náš výběžek plný, vznikla energie lidí, kteří vidí region Šluknovského výběžku jako dobré místo pro život i přes neblahé socioekonomické potíže.

Konference YoungFriendlyRegion v Rumburku. | Foto: Eliška Hocková

Místo, které je sice poznamenané nelehkou historií a zatíženo nepříznivým pohledem okolí, je ale současně úžasný kraj, kde si můžeme plnit sny. Snažíme se tuto naší energii šířit dále. Zároveň pozorujeme, co je tím magnetem, který přitahuje zajímavé a inspirativní lidi, aby přišli do našeho regionu nebo zde zůstali. Chceme podpořit mladé lidi, kteří si zde tvoří místo pro život, vnímají, že společenská a občanská hybatelská síla může mnohé měnit.

Abychom ukázali právě ten potenciál našeho regionu a to, že má smysl pro mladé lidi zde zůstávat, uspořádali jsme konferenci o udržitelném rozvoji regionu. Tato konference proběhla 5. listopadu v Rumburku v Tančírna Balahala. Bylo možné poslechnout si zajímavé osobnosti, které mají co říct, ať už k rozvoji regionu, rozvoji udržitelného cestovního ruchu, nebo udržitelnému životnímu stylu. Kamil Kafka z projektu positivJE ukázal, jak se to dělá na Jesenicku, a že aktivizovat i zapomenutý kout světa jde! Poutník Jan Hocek z Via Czechia představil dálkové trasy v Česku, které protínají i náš region, a Richard Nagel z NP České Švýcarsko nám přiblížil pohled národního parku na udržitelný cestovní ruch. Na přednášce architekta Ondřeje Machače jsme se vydali do tajuplné krajiny hledat “stabilní místa klidu mimo systém neklidného světa. Hledat jedinečná místa, kde člověk může zažít výjimečný zážitek".

Na konferenci měly i prostor mladé slečny z regionu, které se zajímají o udržitelnost. Ema Kubicová hovořila o tématu slow fashion a Majda Nagelová s Majdou Řebíčkovou připravily prezentaci o tom, jak téma udržitelnosti zapojit do našeho každodenního života. Další pohled na náš region také přinesly panelové diskuze na témata: 'Zůstal jsem ve výběžku, proč?' a 'Přišel jsem do výběžku, proč?' V panelových diskuzích jsme mohli poznat mnohé lidi z regionu, jako například Jana Šimka z Hosana Café, Jana Papajanovského starostu města Česká Kamenice, a nebo třeba manžele Prokopcovi z Cifra Gallery či Jaroslava Suchánka, majitele mnoha resortů na území Labských pískovců.

Celý den byl ve znamení inspirativních příběhů, diskuzí a pozitivních náhledů na budoucnost našeho regionu. Konference otevřela plno očí a přinesla mnoho nových impulzů. Jsme ten krutý sever! Plný potenciálu a inspirace, kde má smysl být aktivní. Je zde prostor pro mladé, kteří jsou hlavními hybateli rozvoje a progresivity regionu. Věříme, že energie, kterou konference rozproudila, nezhasne, a společně se pokusíme vytvořit ještě lepší místo pro náš život. Pokud jste na stejné vlně a chcete být součástí Young Friendly Regionu, určitě nás kontaktujte na sociálních sítích facebook a instagram, nebo se ozvěte na e-mail hockova.eli@gmail.com.