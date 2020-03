Tak a teď už k tématu imunity. Na úvod bych chtěl říci, že veškeré rady a tipy jsou míněny jen jako doporučení a slouží jako prevence. Každý den je naše imunita vystavována velkému náporu různých faktorů, jak vnějších (prostředí v kterém žijeme) tak i vnitřních (hlavně psychika). Vnější faktory nejsme vždy schopni ovlivnit – do pracovního prostředí mezi další lidi skoro všichni musíme a přesouvat se venku také. U vnitřních faktorů, jako je např. zvládání stresu už můžeme své pocity cíleně ovlivňovat. Aby nám tedy ochranný štít v podobě imunity správně sloužil, je potřeba se zaměřit na jeho systematické a dlouhodobé posilování.

JAK TEDY IMUNITU POSÍLIT?

V prvé řadě se zaměřte na to nejjednodušší a nejlevnější řešení, které máme všichni k dispozici a tím je kvalitní spánek (spěte 7 – 8 hodin). Tím, že zlepšíte svůj spánek (budete chodit spát ve stejnou hodinu a vstávat ve stejnou hodinu), dojde postupně k synchronizaci vašich vnitřních tělesných hodin a tělo začne fungovat, tak jak má. Srovnáte si zkrátka svůj cirkadiánní rytmus. Toto základní opatření je potřeba aplikovat striktně minimálně 2 – 3 týdny (to znamená i o víkendech). Kdo má ze vstáváním problémy, může jako ranní reset vnitřních hodin použít ledovou sprchu.

STRAVA JE ZÁKLAD!

Další důležitou věcí je zbavit se ve stravě co nejvíce zpracovaných potravin (hotová jídla plná konzervantů a barviv) a vrátit se k přirozené stravě. To znamená jíst hlavně čerstvé potraviny (maso, zelenina, ovoce, vejce, obiloviny, luštěniny) a ideálně se stravovat na základě ročních období. V chladnějších měsících (říjen až březen) tedy konzumovat stravu bohatší na tuky a bílkoviny s nižším zastoupením sacharidů (více masa, ořechů, vajec, tučných ryb a kořenové zeleniny) a v teplejších měsících (duben až září) konzumovat zase stravu lehčí s vyšším zastoupením sacharidů a lehčími formami bílkovin (drůbež, ryby, obiloviny, sezónní zelenina a ovoce).

VĚNUJTE POZORNOST SVÝM STŘEVŮM

Dále je důležité věnovat náležitou pozornost našim střevům, kde sídlí až 70 % imunitních buněk našeho těla. Střeva obsahují jak dobré bakterie, které se podílí na naší imunitě syntézou vitamínů, tak špatné bakterie, které vyvolávají autoimunitní reakce a nemoci. Pro optimální funkci střev je vhodné užívat pravidelně probiotika (jogurt, kefír, kombucha, kysaná zalenina) a prebiotika ať už ve formě suplementu nebo v přirozené formě (kimchi, kysané zelí, pickles, kefír).

PIJTE ČISTOU VODU

Konzumaci soustřeďte na čistou vodu nejlépe filtrovanou nebo kojeneckou (pozor na kvalitu) doplňkově bylinkové čaje nebo ředěné zeleninové šťávy. Jakékoli slazené a vysoce mineralizované vody nejsou vhodné.

OMEZTE STRES CVIČENÍM NEBO MEDITACÍ!

Pokud jsme ve stresu, nebo zažíváme úzkost, imunitní systém je ochromen kortizolem. To se projevuje snížením počtu lymfocytů, bílých krvinek, které bojují s bakteriemi a viry. Je ve vašem vlastním zájmu a zdraví, abyste snižovali každodenní stresovou zátěž, jak jen to půjde např. cvičením nebo meditací.

DÝCHEJTE NOSEM

Primární ochrana proti vzdušným virům je v nose a nikoli v ústech. Zejména na veřejných místech tedy dýchejte hlavně nosem. Snažte se zpomalit dýchání a úmyslně snižujte objem vzduchu nasávaného do plic.

Dále doporučuji ze své zkušenosti vyplachovat alespoň 2x denně nos důkladně slanou vodou. Do speciální konvičku nebo pet lahve se sportovním hrdlem namíchejte tzv. fyziologický roztok (koncentrace soli 0,9 %). Na 1 l vody přidejte 9 g soli (chlorid sodný). Díky proplachování nosu se z povrchu nosní dutiny odplavuje zánětlivý sekret a alergeny. Proplachování nosu pomáhá zvlhčovat sliznici a také podporuje přirozenou funkci nosu, kterou může dokonce i vylepšit,“

PRINCIP FUNKCE NOSU

Struktura nosu, včetně nosních skořep zajišťuje, že nasávaný vzduch se nejprve zrychluje, vstupuje do turbulence a poté se rychle zpomaluje s rozšiřováním průchodu nosem. Turbulence nasávaného vzduchu maximalizuje kontakt s nosní sliznicí, což umožňuje filtrování a ukládání nečistot, alergenů a mikroorganismů v sliznici. Chloupky přítomné v nosní sliznici kmitají až 1000 krát za minutu. Při synchronizovaném pohybu transportují defektní lepkavý gel / hlen, což je první obranná linie, na které se mikroorganismy, nečistoty, alergeny lepí. Další bariérou pro viry a bakterie je oxid dusnatý (NO). Produkuje se v nosních a paranazální dutinách a sterilizuje inhalovaný vzduch (např. Koncentrace ve vedlejších nosních dutinách je bakteriostatická – brání růstu mikrobů např. Staphylococcus aureus). Tento mimo lidské tělo škodlivý plyn hraje v lidském těle nesmírně důležitou roli. Tato úžasná molekula, která kombinuje neurovědu, fyziologii a imunologii, byla vyhlášena časopisem Science v roce 1992 jako molekula roku. V roce 1998 získali tři vědci Nobelovu cenu za objevení role oxidu dusnatého jako signální molekuly v oběhovém systému.Oxid dusnatý také zlepšuje plicní ventilaci a průtok krve rozšiřením krevních cév, zvyšuje absorpci kyslíku a okysličování těla (Selimoglu 2005). Určitě také přispívá k lepšímu stavu imunitního systému, který snáze zvládne virus. Absorpční tkáň v zádech nosu, v nosohltanu je dalším strážcem naší imunity a toho, co zasahuje průdušky a plíce.

POMOHOU DOPLŇKY STRAVY?

Dále vám mohou pomoc i některé doplňky stravy s obsahem důležitých látek. Z vitamínu věnujte pozornost hlavně vitamínům C, D a E. Doporučovaná dávka 80 mg vitamínu C je celkem nedostatečná. Doporučuji přijímat alespoň 1 g denně a převážně z dobře využitelných zdrojů jakým je acerola. Případně alespoň klasickou kyselinu L-askorbovou v kombinaci s mletými šípky, které trochu zlepší účinnost.

Vitamín D je asi nejdůležitějším vitamínem s dopadem na zlepšení naší imunity. Doporučená dávka 200 – 2000 IU je pro pokrytí zdravého člověka málo. Ideálně přijímejte alespoň 5000 IU. Nejjednodušeji získáme vitamín D vystavováním se slunečnímu záření. Krátký pobyt na přímém slunci, kdy pokožka mírně zčervená vyprodukuje dostatek vitamínu D. Kdo se málo vystavuje slunci sáhněte alespoň v chladnějších měsících po suplementech s vitamínem D.

Vitamín E najdeme hlavně v rostlinných olejích, ořechách a semínkách (mandlový, olivový, slunečnicová semínka…). Jedná se o silný antioxidant, který tělu také pomáhá odvrátit infekce.

Pozitivní vliv na imunitu mají vliv především zinek a selen. Jsou to minerály vstupující do řady enzymatických opravných procesů v naše těle. Přirozeným zdrojem zinku jsou hlavně potraviny hovězí maso, luštěniny a celozrnné obiloviny. V období chřipek a nachlazení – hlavně respiračních, navyšte konzumaci zinku až na 30 mg denně. Užívejte kvalitní formy zinku (glycinát, pikolinát). Selen se nachází ve velkém množství v para ořechách (jeden může obsahovat až 100 μg selenu – DDD je 55 μg).

Náš imunitní systém dále výrazně posilují medicinální houby jako je (reishi, cordyceps, shiitake). Speciálně odrůdy jako je maitake a reishi zvyšují aktivitu bílých krvinek, které jsou klíčové pro silnou imunitu.

Za mě je proti virovým onemocněním velmi účinná tinktura z lichořešnice, která má jak antibiotické tak antivirotické účinky. Dále určitě tinktura z echinaceii, která stimuluje imunitní systém.

MNOU DOPORUČENÁ KONKRÉTNÍ SUPLEMENTACE

Ráno

Vitamin C – 1000 mg

Vitamín D – 1 ml – nakapat pod jazyk (jen v zimních měsících) – jinak vysadit

Lichořeřišnice tinktura – 30 kapek

Echinacea tinktura – 30 kapek (brát pouze 3 týdny a pak vysadit)

Večer

Vitamin C – 1000 mg

Zinek – 30 mg

Lichořeřišnice – 30 kapek

Echinacea tinktura – 30 kapek

Reishi – 1 lžička rozmíchat ve vodě

Martin Jungmann

osobní trenér a výživový poradce, Fitsmart