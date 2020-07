Od pondělí 8. června se základní školy otevřely také pro druhý stupeň, což navazuje na postupné rozvolňování vládních opatření. Ty byly z kraje března zavedeny, aby omezily šíření epidemie koronaviru. Zatímco žáci na prvním stupni se mohli vrátit do školních lavic již před 14 dny, u starších dětí je docházka zatím omezená podle možností konkrétních škol a souhlasu rodičů.

Jak ale celou situaci vnímají děti? Společnost Sazka připravila ve spolupráci s Českým olympijským výborem průzkum mezi samotnými žáky základních škol. Děti odpovídaly, co si o pobytu doma myslí, po čem se jim nejvíce stýská, jak zvládají učení doma, a jak se těší na návrat zpátky do školy.

Děti se do školy po třech měsících těší

V době před koronavirem žáci vždycky rádi žertovali na téma, že jejich nejoblíbenější věcí na škole jsou prázdniny. Ještě na začátku epidemie, kdy nebylo jasné, jestli bude pobyt doma záležitostí dnů nebo týdnů, vítaly děti nucené volno jako zpestření normální výuky. Po třech měsících už ovšem průzkum ukazuje výrazný posun, 67 procent žáků se do školy vyloženě těší. Většinou za to může hlavně odloučení od kamarádů, mezi důvody ale patří také málo pohybu a nedostatek aktivit, které ve škole normálně během dne mají.

Na otázku, zda by si stejný domácí režim děti rády zopakovaly i na podzim, odpovědělo 55 procent jasné ne, 30 procent nad touto možností pouze váhalo, a jenom 15 procent by zůstalo dobrovolně doma i po prázdninách. To je celkem překvapivé vzhledem k faktu, že nechodit do školy bylo pro děti vždycky spíše přáním než nepříjemnou představou.

Domácí učení dětem příliš nesvědčí

Co se týká samotného výkladu učiva, u žáků základních škol se ukázala domácí příprava jako problém. I samotní učitelé se již dříve vyjádřili, že mají obavu o dostatečné možnosti rodičů umět dětem látku správně popsat a vysvětlit. Přitom rozhodně nejde o zanedbání povinností.

Jak ukazuje průzkum rodiče svým dětem věnovali čas a snažili se pomáhat při společném učení, kontrole úkolů, nebo v případě omezených možností alespoň požádali příbuzné nebo starší sourozence dětí, aby jim zkusili zadání úkolů vysvětlit.

Výsledek ankety mezi žáky základní školy ukázal i na jeden velký rozdíl. Zatímco téměř u všech otázek děti odpovídaly poměrně stejným podílem, pokud jde o kroužky a aktivity mimo školu, liší se zájmy s ohledem na velikost měst, kde děti žijí.

Žáci bydlící na vesnicích a menších městech mají z 80 procent své pravidelné mimoškolní aktivity, zatímco děti z velkých měst přiznávají kroužky jenom v necelých 60 procentech případů. I z tohoto tedy vyplývá, že stesk po škole je často následkem právě nudy a nedostatku zábavy mimo školní lavice.

Děti špatně snáší hlavně nedostatek pohybu

Výsledky přímo ukazují, že až 70 procent žáků základní školy má rádo cvičení. „Narozdíl od dospělých vnímají děti nedostatek pohybu mnohem intenzivněji, a proto je pro ně pobyt doma tolik dlouhý. Rodiče pro ně mohou najít sportovní aktivity na našich stránkách Sportvokoli.cz. I v této nelehké době tam pravidelně přidáváme volnočasové akce, na kterých je možné se hýbat,“ doporučila Tereza Vyhnálková ze společnosti Sazka.

Více než polovina malých respondentů uvedla, že jejich hlavní pohybové aktivity vyplývají právě z pravidelné školní docházky, ať už to je z důvodů povinného tělocviku nebo hraní her se spolužáky po škole. Online inspirace tak může pomoci rodičům najít pro děti vhodnou zábavu, která alespoň částečně pomůže nahradit klasický sport v době omezené školní docházky, nebo i v letních měsících, když je škola zavřená úplně.

Dagmar Schejbalová