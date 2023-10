Festival Mandava Jazz odstartoval prvními třemi z celkových šestadvaceti koncertů. Ukrajinští Radz, českoslovenští Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet a němečtí Black Patti, to byly první tři koncerty letošního ročníku. V žitavském Kronenkinu a hudební hospodě Jolesch a ve varnsdorfském městském divadle začala koncertní šňůra, která slibuje neobyčejnou pestrost i kvalitu.

Českou část Mandava Jazzu zahájil ve Varnsdorfu koncert Ondřeje Rumla. | Foto: Zdeněk Rác

Každý kraj má svou vodní tepnu. Pomezí Česka, Saska a Horní Lužice prošívá do jediného území stříbrná stužka řeky Mandavy. Od Vlčí Hory po Žitavu. Přírodě jsou prostě lidské hranice lhostejné. Hudba je na tom úplně stejně, a tak si největší hudební festival v regionu nemohl vybrat přiléhavější jméno než právě Mandava Jazz – Mandau Jazz. Letošní ročník bude opravdu pestrý, plný nejrůznějších hudebních chutí a vůní. A tak, prosím, přijměte varování, že až do posledních listopadových dnů, vylije se hudba z břehů a zaplaví celý kraj. A bude to nekrásnější povodeň, jakou jste kdy zažili.

Co vás čeká? Jak to napsat co nejstručněji… Ono totiž psát o muzice, to je jako čichat ke guláši – teprve konzumace dává věci smysl, teprve s jídlem roste chuť. Nicméně – zkusme to. Nejdřív pár čísel. Letos proběhne 26 koncertů v 18 sálech 12 měst a obcí. Do svého světa vás pozvou muzikanti ze 13 zemí – ze Saska, Česka, Polska, Ukrajiny, Rumunska, Jihoafrické republiky, USA, Velké Británie, Ruska, Kamerunu, Pobřeží slonoviny, Iránu a Kanady. Uslyšíte jazz, blues, rock, funk, reggae, pop, bluegrass, folk, dixieland, ragtime, world music, klasiku, kletzmer, balkánskou dechovku, crossover, electro, latinu, standardy, soul, hudební divadlo, fúze i experimenty. A k tomu všemu zažijete i cestu hudebním vlakem!

Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet v sobotu zcela okouzlili varnsdorfské divadlo. Brilantně zahraný a fenomenálně zazpívaný jazz, koncert postavený na autorských aranžích písniček Ježka, Voskovce a Wericha, senzační Rumlovo pěvecké vrstvené sólo za pomoci smyčkovače looper, energie, nadhled – prostě skvělý koncert.

Co dál? Vyjmout z celé kolekce kterýkoli koncert je vlastně nefér, protože všechny mají svou osobitost a neopakovatelnost. Kdo prolistuje programovou brožurku, naklikne si festivalovou fejsbukovou stránku Mandava Jazz nebo se probere programem na stránkách www.mandavajazz.cz, vybere si, o tom není pochyb, přestože každý máme hudební vkus trochu odlišný. Pokud bychom měli hledat největší taháky festivalu, koncerty, na které se pohrne nejvíc lidí, asi by nás do očí uhodila tahle jména…

Fanfare Ciocarlia (7.10. ve 20:00 Kronenkino Zittau)

Duo Hausmann-Heuke (8.10. v 19:00 Na Kopečku Rumburk)

Maik Krahl / Scott Ibex Trio (14.10. v 19:00 Pivovar Kocour Varnsdorf)

Hardwicke Circus (20.10. ve 20:00 Pivovar Falkenštejn Krásná Lípa)

Jan Spálený & ASPM (3.11. v 19:30, Pivovar Kocour Varnsdorf)

Keïta-Brönnimann-Niggli Trio (18.11. ve 20:00 Kronenkino Zittau)

Kratochvíl, Ackermann, Zangi & Zangi (25.11. v 19:00 Pivovar Kocour Varnsdorf)

I další koncerty ale přinesou jedinečné zážitky, které není dobré si odpírat. Tak třeba zámek Hainewalde se rozezní pozitivitou dixielandových J.J. Jazmen, ukrajinští Radz zahrají po velkém úspěchu v Žitavě ještě i v doubické Fabrice, fúzi kletzmeru a jazzu přiveze do Hrádku nad Nisou Trio Davida Dorůžky, půvabem i uhrančivým hlasem okouzlí v komorním prostředí varnsdorfské Pijánofky Josefína Čermánková za virtuózní podpory Jiřího Maršíčka, který se o pár dní později představí i ve duu s jihoafrickým kytaristou Geraldem Clarkem, aby do ráje podstávkových chalup v Großschönau vnesli drsný i jásavý blues rock. Žitavským Salzhausem zase zarezonují klidné i hravé harmonie originálního prolnutí klasiky a jazzu v podání Marek Novotný Quartetu. Vyslovený experiment plný hledání a nacházející se v mnoha hudebních i nástrojových krajinách nás potom očekává v kouzelné Kulturfabrik v Hainewalde díky českému triu Tellemarkk, mladou pražskou jazzovou scénu zastupuje projekt 2IN2OUT, který si podmaní rumburskou kavárnu Stodola. Ještě něco speciálního? Co třeba kanadský kytarový světoběžník Wolf Mail ve Staré Prádelně v Hirschfelde? Anebo – a to je vážně velmi nevšední zážitek – muzikantský vlak, který na trase Seifhennersdorf – Liberec – Seifhennersdorf zaplní hudbou čeští Evan a polští Kilobobu.

Děčínský deník je, spolu s Českým rozhlasem Jazz, mediálním partnerem festivalu Mandava Jazz, takže nemusíte mít obavy z toho, že bychom vás zavčas neupozornili na to, co vás čeká a co si můžete dopřát. Tak vzhůru na hudební plavbu po Mandavě! THIS IS GONNA BE MANDAWING!