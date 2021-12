Tradiční podzimní brigáda s názvem „Přijďte si nahrabat do zoo“, kterou každoročně pořádá děčínská zoologická zahrada, je u konce. S odklízením listí letos pomáhalo několik stovek dětí. „Zúčastnilo se celkem 12 škol jak z Děčína, tak z okolních obcí. Celkově přidalo ruku k dílu 25 školních tříd. Odměnou jsme každému z brigádníků dali volnou vstupenku do zoo s platností do června 2022. Rozdali jsme tak 454 volňásků,“ spočítala mluvčí zoo Alena Houšková.