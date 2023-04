Hra plná pábení a tak trochu jiného pohledu na Bohumila Hrabala

/ROZHOVOR/ Ve středu 19. dubna zajíždí do Městského divadla Varnsdorf Činoherní studio Ústí nad Labem s dramatizací poznámek a textů Bohumila Hrabala. Je to vlastně příběh o tlupě pojišťováků na lovu, který se proplétá s melancholií bilancujícího autora. Hrabalovu poetiku převedl do divadelního tvaru autor scénáře a zároveň i režisér inscenace David Šiktanc, který je zároveň uměleckým šéfem divadla. Požádali jsme ho, aby nás trochu uvedl do atmosféry představení.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

David Šiktanc | Foto: Martin Špelda

Inscenovat Hrabala na jevišti je vždycky obrovská výzva – jeho příběhy jako kdyby plynuly někam do nekonečna a slova poletovala jak motýli. Jak jste tuhle nespoutanost krotili vy?

V prvé řadě je třeba vypíchnout, že se jedná o koláž Hrabalových textů, že tedy k určitému ohraničení došlo už rozhodnutím, s jakými z nich budeme pracovat. A plynutí, které zmiňujete, jsme tematizovali jakousi falešnou přestávkou, během níž divákům distribuujeme pivo a tlačenku a herci v té chvíli hrají kuželky, kapela hraje… Zdroj: Městské divadlo VarnsdorfHrabal má v čemkoli, co napsal, tři roviny – humor, epické vyprávění a svébytnou filozofii. Kdybyste měl říct, která z těch tří strun zaznívá ve vaší inscenaci nejhlasitěji, co byste řekl?

Šlo nám především o to konfrontovat diváky s jinou interpretací textů Bohumila Hrabala, než jakou evokují filmy Jiřího Menzela, ukázat jeho hlubokou melancholii, humor, grotesknost, ale stejně tak i určitou surovost. Možná to bude znít banálně, ale jak byste na Pábitele pozval člověka, který nemá s divadlem příliš velké zkušenosti? Co má očekávat, co mu nabízíte?

Myslím, že ti, kteří s divadlem nemají příliš velkou zkušenost, se nemusí bát, že bychom je zvali do nesrozumitelného světa. A věřím, že pokud se nechají nalákat a přijdou za námi, zažijí určitou krásu. Z New Yorku rovnou do Varnsdorfu přijede koncertovat Brian Charette Zalidnit jeviště hrabalovskými figurkami znamená mít herecky velmi vyrovnaný soubor. Přesto, vyzvedl byste některé herecké osobnosti nad jiné?

Určitě ne. Je to v nejlepším smyslu slova souborová práce. Jak a čím tahle koláž z Hrabalových textů zapadá do poetiky Činoherního studia?

Činoherní studio – myslím teď pod mým uměleckým vedením – se těmto látkám, které oscilují mezi melancholií a groteskností, věnuje kontinuálně. Pábitele následovala adaptace filmu Akiho Kaurismäkiho Najal jsem si vraha a nyní taky autorská inscenace Jídelní vůz. Rostislav Křivánek