The Fialky jsou aktuálně na české scéně nejžádanější punkrockovou kapelou. Jejich klip je sestříhán ze záběrů z letního festivalu Mighty sounds, kde byli de facto pátečním headlinerem: „Ukecali jsme pořadatele, aby nás dali do hlavního času. Jak je vidět z klipu, nezklamali jsme je. Navíc jsme nafoukli asi 100 balónků a rozházeli jsme je do publika. I pankáči si chtěj zařádit“, říká Kečup, nejvýraznější člen Fialek. „Do Děčína se moc těšíme, loni jsme sice hráli, ale bubeník měl vysoké horečky. Bylo to pro nás těžké. Letos to rozjedeme ve velkym stylu a děčínská scéna zase trochu ožije“, doplňuje.

Koncert kapel Houba a The Fialky začíná v pátek ve 22:00. Vstupné je 250 Kč a předprodej je již zahájen na serveru vstupenkadecin.cz.

