Velký dík patří našim návštěvníkům a také celému pracovnímu kolektivu.

Co vás u nás v tento den čeká?

Zdarma ochutnávka točené Chmelové limonády a pro pivaře jeden točený Plzeňský Prazdroj. Samozřejmě na venkovní terase bude nabídka z grilu.

Nově Vám tento den představíme Relax Arénu.

Pro děti je zde dětský koutek s lezeckou stěnou a šplhací tyčí, tobogán a trampolína.

Pro rodiče máme k dispozici nové venkovní posilovací stroje, stolní tenis a posezení.



Věříme, že zde bude pro každého něco. Těšíme se na Vás a děkujeme za dosavadní přízeň. Bez vás by to nebylo a s vámi to zase bude!

Roman Juhn, Hotel a kemp Formule, Děčín