Aguška je mladá fenka křížence, která byla dovezena z Varnsdorfu. Je asi 3 měsíce po štěňatech. Aguška je momentálně v léčbě s dermatitidou kůže, protože byla zanedbaná a zablešená. Je velmi milá, kontaktní. Výšku má 30 cm a váží kolem 8 kg. Aguška bude na pánečkovi závislá a bude dle toho, jak vyžaduje pozornost, trošku žárlivá na psí konkurenci.

Zdroj: Městský útulek DěčínRony je krásný kříženeček špice, který bohužel na stará kolena skončil v útulku. V roce 2008 byl jako miminko z útulku adoptován, ve 12 letech v něm opět skončil, protože majitel bytu si údajně pejsky v bytě nepřál, tak ho majitelka odložila k nám. Pokud Ronyho někdo uvidí, v žádném případě by mu neřekl 12 let! U nás dostal přezdívku "Tajtrdlík". Je to velmi akční, temperamentní a mazlivý pejsek, který žil v bytě, má hygienické návyky, o samotě nic neničí. S fenkami je snášenlivý, na děti bohužel už nemá nervy. Pro Ronyho hledáme důstojný a klidný domov u lidí, kteří chodí rádi na procházky a chtějí pohodového parťáka, který jim určitě ještě pár let bude dělat radost. Výšku má 43 cm a váží necelých 11 kg.



Aktualizace 22.11.2020 - Rony je zpět v útulku, protože domácímu vadil přes den jeho štěkot…

Zdroj: Městský útulek Děčín Zdroj: Městský útulek DěčínRay je asi 5 let starý čivaví kluk. Ronny je asi 5-7 let starý čivaví kluk. Oba za sebou nemají pravděpodobně hezké časy. Jejich výchově a socializaci se nikdo nevěnoval, neumí chodit na vodítku, nemají hygienické návyky. Nejsou zvyklí na přítomnost lidí. Bojí se a před lidmi utíkají. Když je po chvilce v místnosti "odlovíme", ztuhnou a nereagují. Naštěstí nekoušou. Ray je spíše submisivní povahy, je zvyklý na život ve smečce. Ronny je ve vztahu k pejskům dominantní, je zvyklý ve smečce velet. Oba máme umístěné v budově, kde si zvykají na přítomnost…





Zdroj: Městský útulek DěčínArt je 3 roky starý jorkšír. Do útulku se dostal zablešený a zanedbaný. Neumí chodit na vodítku, bojí se lidí a není socializovaný, bude nutné dopilovat hygienické návyky. Naštěstí nekouše. S Artem bude nutné intezivně pracovat, aby získal důvěru a dohonil, co zameškal. Art se nehodí do městského ruchu. Je vhodný k domečku s důkladně zabezpečenou zahradou, protože než si zvykne, bude se snažit útéct. Je vhodný ke klidnému člověku, který ho řádně zabezpečí a bude sním pracovat na důvěře a také musí pak počítat s tím, že Art bude po získání důvěry na svém pánečkovi závislý. Není vhodný do hlučné rodiny a k dětem. Výšku má 25 cm a váží kolem 5 kg. Čeká ho ještě odstranění zubního kamene a nějakého zoubku, protože se na Artovi podepsalo zanedbání péče…

Aktualizace 22.11.2020 Artík už chůzi na vodítku začíná zvládat, je to kluk učenlivý a začíná komunikovat.

Městský útulek Děčín

Adresa útulku je Pod Chlumem 408, Děčín. Telefon 605 801 617. Otevřeno: úterý až neděle 9 – 12 a 13 – 17 hodin.

Aktuální nabídku zvířat sledujte také na facebooku děčínského útulku.