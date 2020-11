Rádi byste adoptovali nového zvířecího člena rodiny? Podívejte se na aktuální nabídku zvířat v Městském útulku Děčín.

Bobina. | Foto: Městský útulek Děčín

Bobina je droboučká fenka křížence nalezená v Děčíně. Do útulku přišla plná parazitů, od kterých má i zánět kůže. Má přerostlé drápy, moc pohybu asi neměla. Je vyhublá, potřebuje se dostat do formy. Je jinak milá, tichá a hodná. Není to už žádná mladice, je ve věku kolem 10 ti let. Momentálně je v léčbě. Pak bude hledat domov pěkně v teplíčku, u klidného hodného človíčka, kterému bude dělat společnost. Výšku má 31 cm a váží 4,5 kg.