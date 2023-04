Max

MaxZdroj: Nikol PospíšilováPřijat 14. 10. 2022 z Volfartic. Max je asi 5 let starý kříženec plemene bull, kterému díky zásahu KVS začíná lepší život, než který měl bohužel doposud. Neznámý majitel ho prý údajně vyhodil v lese, nálezce, který ho "údajně" našel v lese se řetězem zarostlým do masa, zdravotní stav psa neřešil, a ani ho dle stavu pořádně nekrmil. Co je na tom pravdy? Max musel strašně trpět bolestí a dlouhou dobu, protože mu kovovým obojkem již prorůstala kůže i maso… Copak tohle nikdy neskončí? Proč musí zvířata stále trpět, proč si je pořizují "špíny", kterým jsou zvířata fuk, a kterým je jedno, že zvíře trpí…

Max byl po příjmu ihned odvezen do ordinace, kde mu pod narkózou náš veterinář vypreparoval kovový obojek z masa. Dostal antibiotika a čeká ho denní ošetřování rány. I když je Max přátelský, z ošetřování rány moc není nadšený, protože ho to bolí. Antibiotika baští pomalu samotné, jak je hladový. Je to žalostné, co musel prožít. U nás bude mít tu nejlepší péči a budeme se snažit, aby se dostal k člověku, který si ho bude vážit a bude o něj pečovat. Psy moc nemusí, takže ideálně do rodiny jako jedináčka a bez dětí. Je hyperaktivní, trošku těkavý, hodně vázaný na krmení a pamlsky. Jeho nový páníček bude mít muset opravdu dost zkušeností s těmito plemeny. Není vhodný do smečky a k jiným zvířatům.

Aktualizace: Max je zcela zhojený a v pořádku. Krásně přibral, nasvalil se. Rád se mazlí, rád si hraje a je hyperaktivní, k neutahání. Na vodítku umí chodit.