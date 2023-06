Bond

Zdroj: Městský útulek Děčín

Bond je starší (asi 8 a více let) kocourek, který byl nalezený 21. června 2023 v Kamenickém Šenově. Bond je velmi vyhublý, je to kostřička potažená kůží. Srst má prořídlou, po těle má vylysalá místa. Když byl mladý, muselo to být nádherné zvíře. Jinak je to velmi přítulný a mazlivý chlapík.