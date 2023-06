Pepča

PepčaZdroj: Městský útulek Děčín

Další nebožátko do party… Začínáme mít pocit, že se některým lidem vypařuje mozek. Je normální, nechat stav zvířete dojít do takové fáze, že se nemůže ani pořádně nažrat? Proč si někteří lidé pořizují zvířata, když na ně kašlou? Na chlast a cigára a jiné blbiny mají finance, ale nechat ošetřit zvíře, to je jim líto vysolit kačky? No, snad se nám Pepču podaří dát do kupy… Nalezen 22. 5. 2023.

Aktualizace 29. 5. 2023: Jak málo stačí… Veterinární péče a každodenní ošetřování je vidět na první pohled. Ještě to není stopro, ale to doladíme za pár dnů. Dobře baštíme, sluníme se, povídáme si ukřičenými vrabčáky a určitě je nám o hodně lépe, nemyslíte?