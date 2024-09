Městský útulek v Děčíně najdete na adrese Pod Chlumem 408, Děčín - Staré Město. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Na telefon 605 801 617 je možné volat denně mezi 7. a 17. hodinou. Podmínky k adopci naleznete ZDE.

close info Zdroj: Městský útulek Děčín zoom_in CrazyCrazy je mladá fenka staforda, nalezena 1. 6. 2024 v České Lípě. Výšku má 45 cm a váží necelých 20 kg. Odhadem jsou jí 3 roky. Crazy má jedno oko poničené pravděpodobně po úrazu. Čeká jí veterinární vyšetření, po kterém upřesníme zdravotní stav i věk. Crazy je k dospělým přátelská, kontaktní. Je velmi velmi temperamentní. Nic neumí, na povely nereaguje. Nevydrží chvilku v klidu, má sílu, na vodítku umí pěkně zabrat. Hledáme pro ní hledat nového pánečka s kynologickými zkušenostmi s těmito plemeny, který se Crazy bude 100% věnovat, poskytne jí nějaký vycvik a bude samozřejmě zodpovědným chovatelem.Pokud se Crazy ale něco nelíbí, umí se pěkně ozvat a projevit svou nevraživost. Ostatní psy moc nemusí. Ne k dětem. Aktuálně: U Crazy bylo provedeno odborné vyšetření oka. Vzhledem k diagnoze, nefunkčnosti oka a bolestivosti, byla provedena enukleace očního bulbu. Vše již řádně zhojeno.

close info Zdroj: Městský útulek Děčín zoom_in BlažekBlažek je asi 4 roky starý krásný kocourek, nalezený 10. 5. 2024 v Jílovém - Modré. Na hřbetě měl starší zhnisanou ránu, která se pomalu už dohojuje, a Blažek vyhlíží nový domov. Je to milý, pohodový a hodný kocourek. Zájemci se mohou obrátit na paní Faktorovou - tel: 604 483 164.

close info Zdroj: Městský útulek Děčín zoom_in KubíkKubík je sympatický kříženec střední velikosti, nalezen 22. 7. 2024 v České Kamenici. Výšku má 47 cm a váží necelých 13 kilogramů. Kubík je kontaktní, k lidem vstřícný. Odhadem mu jsou 4 roky.

close info Zdroj: Městský útulek Děčín zoom_in GustaGusta je kocourek, kterého společně s dalšími 7 kočkami a bordelem zanechala v bytě v Divišově ulici v Děčíně jejich "milující" majitelka, a odstěhovala se neznámo kam. Všechny kočky jsou vyhublé, zablešené, mají vylysalé fleky, ušní svrab a dermatitidu kůže. Přijat 3. 8. 2024. Věk odhadem 3 roky, kastrovaný.

close info Zdroj: Městský útulek Děčín zoom_in CesarArgentinská doga Cesar je krásný a statný pes. Je mu 2,5 roku, výšku má 60 cm a váží 40 kg. Majitel mu bohužel náhle odešel tam, odkud není návratu. Cesar je velmi milý, socializovaný a kontaktní pes, který potřebuje zkušeného majitele, který ho vycvičí a který ho dokáže usměrnit. Nemusí moc psy a svého majitele má tendence chránit před vším. Hledáme pro něj zkušeného akčního pánečka, který s ním bude pracovat a který mu poskytně práci a zábavu. Ideální by byl pro něj dům s dobře oplocenou zahradou, samozřejmě s přístupem a spaním doma v teple. Toto plemeno nepatří do rukou laikům, takže nového majitele si budeme pečlivě vybírat. Zájemce prosíme o pročtení adopčních podmínek.

close info Zdroj: Městský útulek Děčín zoom_in JůlinkaJůlinka je mladá, hodná a milá kočička, která byla nalezena 16. 8. 2024 v Labské ulici v Děčíně. Hledáme majitele! Aktuálně: U Jůlinky byla při příjmu zjištěna komplikovaná tříštivá zlomenina levé stehenní kosti. Kočičku jsme nechali odoperovat. Má klidový režim. Čeká jí ještě RTG a po srůstu pravděpodobně vyndání hřebu.

close info Zdroj: Městský útulek Děčín zoom_in KazanKazan je asi 3 - 4 roky starý kříženec, nalezen 31. 7. 2024 v České Lípě. Výšku má 48 cm a váží necelých 20 kg. Kazan je zpočátku opatrný, musí se na něj pomalu. Jak ale pozná člověka, je v pohodě. Bude vhodný do klidné rodiny s domečkem a zahradou, ideálně bez malých dětí.

close info Zdroj: Městský útulek Děčín zoom_in KosmoKosmo je asi 3 měsíce starý kocourek, nalezený 23.8.2024 na Kamenické ulici v Děčíně II. Kosmo je na první okamžik trochu vykulený, ale za chvilku je v klidu a nechá se pomazlit.

close info Zdroj: Městský útulek Děčín zoom_in BestBest je krásný kříženec ovčáka, nalezený 23.5.2024 v Kamenickém Šenově. Je to mladý, kontaktní a temperamentní pes, odhadem ve věku okolo 1 roku. Čip nenačten. Výšku v kohoutku má 55 cm a váží 30,2 kg. Hledáme domov u akčního človíčka, co na něj bude mít čas a bude s ním něco dělat a hlavně s ním bude cvičit! Nebude ho mít jen pro okrasu na zahradě, nebo na gauči. Best nic neumí, tahá na vodítku, má sílu. Ostatní samce moc nemusí.

Další zvířata k adopci naleznete na facebookové stránce útulku v albech PSI K ADOPCI a KOČKY K ADOPCI.

Městský útulek Děčín