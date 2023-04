Elin

Zdroj: Městský útulek Děčín

Elin je velmi milá, hodná a příjemná kočička, která byla nalezena 17. 3. 2023 v Děčíně – Bechlejovicích. Elin se do útulku dostala v totálně zuboženém stavu. Dehydrovaná, vyhublá, obě oči zalité hnisem, z čehož v jednom oku na rohovce velký otevřený vřed. Z tlamičky jí tekly špinavé sliny. Do toho ještě ošklivou hnisavou rýmu. Odmítala potravu. Elin měla na kahánku… Zkusili jsme zabojovat. Elin dostala plno léků, zavodnila se, krmila se pár dnů stříkačkou speciálním krmivem. Několik dnů se to nelepšilo. Elin nechtěla baštit a neměla žádnou energii. Pak ale holčička zabojovala a začala pomalu baštit. Koncem března už měla kilo nahoře. Očičko se jí krásně začalo hojit, rýma ustupovala. Teď Elin baští, ožila. Mazlí se, vítá. Dobírá antibiotika a pomalu jí budeme připravovat na cestu do nového, milujícího domova. Elin je obrovská bojovnice. Doslova utekla hrobníkovi z lopaty. Najde bezva domov, kde o ní budou s láskou pečovat, a kde si bude užívat života?