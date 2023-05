Rocky

Zdroj: Městský útulek Děčín

Rocky je krásný, opravdu statný německý ovčák, přijat 24. 3. 2023. Je to ještě štěně, je mu teprve 11 měsíců, ale sebevědomí mu nechybí. Je velice temperamentní, akční, rád se mazlí, ale na druhou stranu zkouší na majitele, co mu projde bez odezvy. Pokud ho máte na vodítku, velice dobře si pána ohlídá. Dobře hlídá a vše ho zajímá, je vnímavý, dobře se s ním pracuje za pamlsky. V kotci se mu moc nelíbí, chce být s lidmi. Je to velký a silný pes, bude potřebovat opravdu zkušeného, fyzicky zdatného majitele, který s ním bude pracovat na poslušnosti a jasně mu nastaví pravidla a mantinely chování. Není vhodný k dětem a ostatním psům. Pokud ho dostane do ruky člověk, který se psy umí pracovat, bude z něj bezva pes, který pro svého majitele udělá vše, co mu na očích vidí a bude na něm závislý. Vhodný k domu se zahradou.