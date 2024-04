Rádi byste adoptovali nového zvířecího člena rodiny? Podívejte se na aktuální nabídku psů v Městském útulku Děčín.

Městský útulek v Děčíně najdete na adrese Pod Chlumem 408, Děčín - Staré Město. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Na telefon 605 801 617 je možné volat denně mezi 7. a 17. hodinou. Podmínky k adopci naleznete ZDE.

GeryZdroj: Městský útulek DěčínGery je mladý kříženec střední velikosti, nalezený 12. 4. 2024 v Jiřetíně pod Jedlovou. Geryho tam měl někdo zanechat uvázaného u plotu. Je čipovaný, zatím se nepodařilo majitele dohledat. Gery má v kohoutku 45 - 50 cm a váží necelých 20 kg. Je velmi temperamentní, uskákaný, prostě mladý hyperaktivní pejsek. K lidem vstřícný, ale na ostatní pejsky se přátelsky moc netváří.

LeontýnkaZdroj: Městský útulek DěčínLeontýnka je menší fenečka křížence, odchycena společně s Baxem 13. 3. 2024 ve Varnsdorfu. Výšku má 40 cm a váží 13 kg. Leontýnka je velmi temperamentní, akční. Na první okamžik při kontaktu s cizím člověkem zaváhá, ale za chvíli se mazlí, skáče jak veverka a vyžaduje pozornost. Bráškovi Baxovi šéfuje, je to prostě rázná baba. Bude ideál k aktivnímu člověku, který ji řádně vychová a vycvičí, nejlépe k domečku se zahradou, spaním v teple. Pokud do bytu, tak k někomu, kdo se jí bude opravdu věnovat. Leontýnka i Bax měli dle mírného klabonosu (vidět krásně z profilu) mezi předky bulíčka, který se trošku projevuje v jejich povaze, takže řádná výchova a výcvik je podmínka.

BaxZdroj: Městský útulek DěčínBax je menší kříženeček, odchycen společně s Leontýnkou 13. 3. 2024 ve Varnsdorfu. Výšku má 40 cm a váží 13,5 kg. Bax je velmi temperamentní, akční. Na první okamžik při kontaktu s cizím člověkem zaváhá, ale za chvíli se mazlí, skáče jak veverka a vyžaduje pozornost. Bude ideál k aktivnímu člověku, který ho řádně vychová a vycvičí. Bude vhodný k domečku se zahradou, spaním v teple. Pokud do bytu, tak k někomu, kdo se mu bude opravdu věnovat. Bax i Leontýnka měli dle mírného klabonosu (vidět krásně z profilu) mezi předky bulíčka, který se trošku projevuje v jejich povaze, takže řádná výchova a výcvik je podmínka.

LexZdroj: Městský útulek DěčínLex je mladý kříženec ovčáka, nalezený 13. 3. 2024 ve Varnsdorfu. Výšku má 57 cm a váží 32,5 kg. Věk 1 -2 roky. Lex je kontaktní, přátelský. Je temperamentní, uskákaný, chová se jak psí puberťák. Na vodítku umí, ale tahá a rád se o vodítko přetahuje. V kotci se mu moc nelíbí, snaží se z něj pláchnout. Cizí psy moc nemusí, a svoje si dobře ohlídá. Potřebuje také výcvik. Na svém pánečkovi bude závislák.

KoraZdroj: Městský útulek DěčínKora je 8 let stará fenečka křížence ovčáka, přijata 28. 2. 2024. Výšku má 55 cm a váží necelých 30 kg. Holčička byla původně adoptována v červnu 2021 od nás, no bohužel je opět u nás. Kora je k lidem velice milá, hodná, příjemná. Chce být v blízkosti svého člověka, trávit s ním čas, a ne být sama na zahradě. Má delší srst, o kterou je nutné pravidelně pečovat. Cizí psy nemusí. Najde se dobrá duše, která se holčičky ujme a dá jí domov? Ideální by byl domeček se zahradou a pořádným oplocením, ale pobytem v bytě by také určitě nepohrdla. Samozřejmě s páníčkem, který bude s ní a nebude jí nechávat samotnou.

BáraZdroj: Městský útulek DěčínBára je necelých 5 let stará fenka staforda, přijata 23. 2. 2024 z Benešova nad Ploučnicí. Bára si už za svůj krátký život užila své. To se na ní svým způsobem podepsalo. Je velmi nedůvěřivá a umí to dát rychle a razantně najevo. Chvíli trvá, než si člověk opravdu získá její důvěru. Bára bude vhodná pouze pro opravdu zkušeného člověka, který to se psy umí, a je velmi zodpovědný. Své si velice dobře ohlídá, je nutné ji mít řádně zabezpečenou. Není vhodná ke psům, dětem, ani k jinému zvířeti.

Aktualizace 8. 3. 2024: Baruška zjistila, že to u nás není zlé, a začala trochu spolupracovat. Všechny pracovníky se snaží vítat. Co se týče všech aktivit, jde rychle do vzruchu, musí se trochu tlumit. Vyžaduje pozornost štěkáním. Ve výběhu funguje na přivolání, za dobré pamlsky by dělala i stojky na hlavě, ale je trochu vybíravá. Na vodítku tahá, to musí mít člověk fyzičku. Pokud je na vodítku, hlídá si svého majitele. Náhubek nemá ráda, snaží se ho sundavat.

SamZdroj: Městský útulek DěčínSam je krásný kříženec, nalezený 3. 2. 2024 v Benešově nad Ploučnicí. Jak se dostal do útulku? No, zas veselá historka. Pobíhal se slátanýma kšírama, a pod nima měl prý údajně strčený pet pas i očkovací průkaz dle nálezce… Podle MP, která se snažila zjistit majitele, pendloval chudák z ruky do ruky, a přitom je to ještě štěně. Je mu 10 měsíců. Výšku má 65 cm a váží kolem 26 kg. Kluk ještě zmohutní. Na vodítku umí chodit, trošku tahá. Je to veselé, uskákané štěně, které chce kontakt s člověkem. Je výcvikem skoro nepolíbený. Vzhledem k tomu, jak chce být s lidmi, bude na svém člověku hodně závislý. Hledáme pro něj rodinu, která se mu bude 100% věnovat, bude na něj mít čas, poskytne mu výchovu, výcvik. Rodinu, se kterou bude moci být a nebudou ho nechávat o samotě, a nebude jako doplněk na zahradu. Zatím v karanténě. Případné vážné zájemce prosíme o pročtení podmínek k adopci.

MollyZdroj: Městský útulek DěčínMolly je 6 let stará fenka křížence. Výšku má 50 cm a váží kolem 33 kg. Molly je trošku drsňačka. K cizím je velmi nedůvěřivá - obzvláště k mužům. Cizí lidi opravdu nemusí, velice dobře si hlídá, co je její a její rodiny. Cizí psy také moc nemusí, vybírá si. Je velmi temperamentní, miluje aporty, ráda si hraje. Na vodítku umí, ale musí mít náhubek, je schopná cizího, i procházejícího pokousat. Potřebuje opravdu zkušeného majitele, který jí nastaví mantinely, udrží její temperament na uzdě a dohoní s socializaci. Vhodná je opravdu k někomu, kdo se jí bude intenzivně věnovat, bude s ní pracovat a zabezpečí jí. Nového pánečka budeme opravdu pečlivě vybírat.

Aktualizace 5. 2. 2024: Molly zjistila, že život není jen o tom, jak být na někoho drsná. Začala si hrát, mazlí se, užívá si. K cizím je sice stále nedůvěřivá, potřebuje čas, ale rychle si zvykne. Procházky mezi lidi prostě s náhubkem a pokud budete chtít přivítat doma cizí návštěvu, tak zpočátku s náhubkem, na který je zvyklá. Socializací holka vše dožene, i když ostražitá bude vždy. Prostě svou rodinu bude bezmezně milovat a své si ohlídá. Takže zájemci - pouze zodpovědní!

NatyZdroj: Městský útulek DěčínNaty je fenečka křížence pinče, nalezena 22. 12. 2023 ve Varnsdorfu. Byla bez obojku, bez čipu a měla přerostlé drápy. Naty je zpočátku velmi ostražitá, potřebuje pomalý a trpělivý přístup. Výšku má 32 cm a váží 6,5 kg. Jsou jí 3 - 4 roky. Na cizí psy pouští hrůzu a drží si je od těla. Když si na ně zvykne, tak je toleruje, ale je to velká žárlivka. Je to vynikající ostražitý hlídač, který neváhá cizího klidně hryznout. Na nás si zvykla a je prostě super společnice. Mazel, psí kamarádka, která chce být člověku nablízku, ale zpočátku, než si zvykne, občas zašilhá k plotu a hledá škvíru, kudy by foukla a šla zkoumat okolí. Byla by bezva do rodiny bez dětí.

MarvinZdroj: Městský útulek DěčínMarvin je starší kříženeček labradora a ovčáka, dovezen 6. 12. 2023 ze Starých Křečan. Je to už starší pán. Hůře slyší a hůře vidí. Nebyl čipovaný. Má obrovskou chuť k jídlu, pořád by baštil. Výšku má 50 cm a váží kolem 28 kg. Odhadem mu je 5 - 8 let. Je to tontaktní, docela aktivní pejsek, který poskakuje, chce si hrát a hledá, co by kde slupnul. Rychle se naučil, kam si zaměstnanci schovávají pamlsky.

GoliášZdroj: Městský útulek DěčínGoliáš je statný středoasiat, odchycený v podvečer 30. 6. 2023 v České Kamenici - Lísce. Goliáš budí respekt, ale je klidný, zatím se negativně neprojevil. Je čipovaný, čip neregistrovaný. Má zanedbanou srst, je vyhublý a přišel se zánětem v očích. Na svoji velikost má jen necelých 57 kg, kohoutková výška je 80 cm. Odhadem mu je mezi 5 -7 lety. Je hodný, mazlivý, vděčný za pozornost a pohlazení. Na koupání byl naprosto v pohodě. Aktualizace 12. 7. 2023: Goliášek - náš ňuňan, který k nám přišel 30. 6. 2023 zdevastovaný, hladový a se zánětem v očích, nám ukázal obrovskou chuť k životu. Léčba, dobrá bašta několikrát denně, vitamíny, koupele a vyčesávání, z něj udělali krásného majestátného psa. Během 11 dnů nabral skoro 10 kg, takže nyní má 66 kg. Na této váze se ho budeme snažit držet. Teď ho čekají konečně po karanténě procházky a pohyb v našich výbězích, a bude si užívat pohody a klidu. Hledáme pro něj báječného človíčka, který tato plemena zná, a který se o něj bude s láskou starat.



Aktualizace 23. 7. 2023: Goliáš je velmi pohodový. Psů venku si nevšímá. Na vodítku chodí parádně, náhubek sice nosí, ale mistrně si ho hned sundá, nebaví ho. Na manipulaci, vyčesávání, koupání, je naprosto v klidu. Je to takový flegmatický obřík. Bude ideální k domečku se zahradou, pořádně oplocenou. Své si ohlídá. Hledáme pro něj klidnou rodinu bez dětí, která má zkušenosti s těmito plemeny.

BossZdroj: Městský útulek DěčínBoss je tři roky starý kříženec, přijat 2. 2. 2022. Výšku má 55 - 60 cm a váží necelých 26 kg. Boss je zpočátku nedůvěřivý, ale zvykne si. Bude ideální pes pro aktivního člověka, který ho bude trochu cvičit. Žil v bytě, ale domečkem se zahradou a spaním v teple nepohrdne. S fenkou se snesl. Boss nemá rád lidi pod vlivem alkoholu, prudké pohyby a tělesnou manipulaci. Svého člověka je schopen si ubránit. Na vodítku chodí, má rád procházky. Doporučujeme k člověku bez dětí, který má s výcvikem a výchovou psů zkušenosti, a bude pro něj autoritou. Prostě člověka, který chce nenáročného kámoše. Jakmile se s Bossem sžije, Boss mu svoje srdce otevře. Aktuální váha je 30 kg.

PrcekZdroj: Městský útulek DěčínPrcek je nádherný mladý statný pes plemene Cane corso, který byl odchycen 30. 6. 2022 v České Lípě jako agresivní pes. Při odchytu musel být přispán a pro převoz 1. 7. 2022 k nám do útulku také. S Prckem je zpočátku, než se seznámí, docela problém vyjít. Je k cizím hodně nedůvěřivý, potřebuje čas na seznámení. Manipulaci moc nemusí. S člověkem, kterého zná, se rád pomazlí, má i tendence si hrát. Na cizí psy občas zahartusí, ale pak je ignoruje. Na vodítku umí chodit. Je mu 4,5 roku. Výšku má 65-70 cm, a váží přes 50kg. Je to krásné zvíře. Bohužel další v řadě, na kterém se podepsal člověk… Prcek si oblíbil náš přírodní výběh, tráví tam docela dost času. Když už ho to nebaví, dožaduje se návratu do kotce. Z dostupných informací měl za rok vystřídat asi 5 majitelů, z nich někteří údajně nebyli zrovna výhra… Aktualizace 23. 7. 2023: Prcek nám zmoudřel. Stal se z něj klidný a pohodový pes, který je už po pár setkání s muži v klidu, i když ženy má pořád radši. Za pamlsky se si přece nebude dělat zle. Při veterinární prohlídce vtrhl do ordinace, vítal se se všemi, i s těmi, které viděl poprvé. Společnost člověka si užívá. Nechá se pomazlit, podrbat, a pak se jde vyvalovat. Přehnané projevy lásky tedy moc nemusí, je to osobnost. Byl by ideální k domu se zahradou a spaním v teple. Ve výběhu nechce být sám, zavřený a izolovaný od člověka trpí separační úzkostí. Potřebuje člověka, ideálně bez dětí, se kterým bude chodit na procházky, kterému bude dělat tichého společníka. Člověka bez přehnaných nároků na poslušnost, bez přehnaných projevů lásky. Možná, až se sžijí, pustí si Prcek svého člověka hodně blízko k tělu. Bude to super kámoš, který budí respekt už jen svým vzhledem a velikostí. Zájemce bude muset absolvovat pár seznamovacích návštěv a procházek, než s ním od nás odejde, to je samozřejmostí. Prosíme jen vážného zájemce, který porozumí nešťastné psí duši. Jinak náhubek už nosí bez problémů, na procházkách nikoho a nic neřeší, je v pohodě. Nevzruší ho pes, srna, ani člověk, pokud, má dobré úmysly. Aktuální váha je skoro 62 kg.



Aktualizace 4. 9. 2023: Prcek absolvoval procházku ve městě. Je to šikula. Psů si nevšímá, nechal se hladit v pohodě od cizích lidí, a na vodítku chodí parádně. Je plně připraven na nový domov k někomu, kdo sem za ním bude chvilku docházet, kdo má práci, při které může mít Prcka u sebe (separační úzkost). Někoho, kdo se mu bude prostě věnovat. Samozřejmě v prostředí bez dětí.



Aktualizace 4. 2. 2024: Rozumným dospělým zodpovědným lidem, půjčujeme už Prcka na procházky ven, které si moc užívá.

