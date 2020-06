Radost z odchovu je rovnou dvojnásobná, protože samice přivedla na svět dvojčata. „První veterinární vyšetření odhalilo, že jde o dva samečky. Mají se čile k světu a matka se o ně pečlivě stará,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. Zoo Děčín začala kozy šrouborohé chovat již v roce 2010, za deset let se tu narodila celkem 3 mláďata. V České republice chová tento druh také zoologická zahrada Olomouc, Liberec, Ostrava a na Slovensku například Zoo Bojnice.

Koza šrouborohá je velký zástupce podčeledi koz obývající rozptýlené lesy západního Himálaje. Je též národním zvířetem Pákistánu. Její kohoutková výška se pohybuje mezi 65 až 115 cm. Samci dosahují hmotnosti max. 110 kg, samice pouze 40 kg. Její srst je v létě krátká a zbarvena narudle šedě, v zimním období je srst delší a jasněji šedá. Na končetinách a hlavě má černé skvrny. Samci mají v porovnání se samicemi výrazně delší srst na krku, která může dorůstat až do úrovně kolen. Obě pohlaví mají šroubovité rohy, které u samců dosahují až 160 cm, u samic většinou nepřesáhnou 25 cm. Právě velmi ceněné rohy jsou důvodem jejich ohrožení. Kozy šrouborohé obývají biomy v nadmořských výškách 500 až 3500 m, kde se živí trávou, listy a kteroukoliv dostupnou vegetací. Samice tvoří většinou malá, zhruba devíti členná stáda, samci žijí většinou samostatně. V období rozmnožování spolu svádějí samci bouřlivé zápasy, při kterých se snaží připoutat pozornost co největšího počtu samic. Při těchto soubojích do sebe dva rivalové zapletou své rohy a začnou se kroutit a přetlačovat až do doby, kdy jeden ze zápasníků nepadne k zemi. Samice jsou březí 147 - 154 dní, rodí zpravidla 1 - 2 mláďata.

Zoo Děčín je nyní otevřena denně od 8 do 19 hodin a již není nutné mít vstupenku koupenou online.

Alena Houšková, Zoo Děčín