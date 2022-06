Bylo to malé ohlédnutí na cestu do Asie, kterou jsme podnikli před lety, když jsme ještě neměli děti. Promítali jsme fotografie, popisovali cestu a stěžejní momenty, četli z deníku. Lidé si mohli prohlédnout např. mapy, deníky - celkem 13 tlustých sešitů, moje staré sandále několikrát na cestě spravované pouličními ševci, mapy a průvodce, složku s plány…Návštěva byla hojná. Přednáška vznikl ve spolupráci se ZŠ Staré Křečany.

Plánujeme zopakovat celý cyklus přednášek, který proběhne v tělocvičně ZŠ Staré Křečany od září 2022 do června 2023. Každý měsíc se zastavíme v jedné nebo dvou zemích, kde jsme cestovali a posluchačům přiblížíme místní kulturu a naše postřehy a zážitky. Nebude chybět ani četba z deníku a fotografie.

Na vaši poptávku jsme oprášili deníky, vytáhli staré sandále a koukli se několik let zpátky, proto abychom se s vámi podělili o cestovatelské zážitky, které okořenily náš život před pár lety, když jsme ještě byli bezdětní.

V září 2007 jsme se vydali na cestu do Asie, kde jsme strávili dva dobrodružné roky života. Cesta to byla zajímavá, někdy trochu nebezpečná, ale vcelku obohacující a plodná. Byly to vlastně dva roky prázdnin, plné svobody a nezávislosti, na druhou stranu to byla také práce a nakonec i trochu rutina.

Odejít z práce, zabalit bydlení do krabic, najít tu správnou půdu k uskladnění všeho, co člověk za svůj život nastřádá, odhlásit se z úřadů, nechat si vystavit několik pasů, dodat si odvahy, přemýšlet o hodnotách a smyslu života a ještě mnohem víc bylo třeba k tomu, než jsme na chvíli opustili západní "jistoty".

Z Rumburku do Indie a pak zase zpátky. Tak by se krátce dala charakterizovat naše dvouroční dobrodružná výprava Asií, na kterou jsme vyrazili ve čtyřech - my dva – Bára a Rosťa Součkovi a naši dva velcí společníci - baťohy. Posunovali jsme se různě - pěšky, stopem a místní dopravou, stravovali se v lokálních občerstvovnách a bydleli prostě. Tureckem, Íránem a Pákistánem jsme doputovali do Indie, odkud jsme si odskočili do Nepálu a na Srí Lanku. Z Indie jsme pokračovali přes Malajský poloostrov, Indočínu a Čínu do Mongolska. Nakonec jsme se projeli vlakem Transsibiřskou magistrálou a pěškostopem došli přes Evropu zpátky domu.

Jak jinak a kde jinde je možné zažít tolik svobody a nezávislosti a zároveň poznat nejrůznější kultury, než při pozemní cestě, která protíná země, kde se lidé, barvy i zvyky plynule mění i mísí zároveň. Na okamžik jsme se vypravili na okružní cestu do Asie, která vám přiblížila místní kulturu a možná byla inspirací k osobním toulkám vnitřním i vnějším světem každého z nás.

Bára a Rosťa Součkovi

