/FOTOGALERIE/Současné počasí láká k výletům do přírody. Jednou z možností je vypravit se na běžkách kolem Milešovky.

Tip na výlet - Na běžkách kolem Milešovky | Foto: FB Hora Milešovka

Pandemie koronaviru a vládní opatření výrazně omezila možnosti, které mají turisté. Lidé mohou současné domní počasí využít pro pobyt v přírodě a poznávat krásy České republiky. Jednou z možností, které zima nabízí, je běžkování. Kromě tradičných běžkařských tratí můžete vyzkoušel také ty méně známé. Například na běžkách vyrazit kolem Milešovky. „Zkusili jsme oběhnout Milešovku na běžkách a vyšlo to Není to sice žádná magistrála a sníh je místy trochu hlubší, ale jde to," stojí na facebookovém profilu Hora Milešovka.