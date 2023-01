K nejstarší rozhledně ve Šluknovském výběžku můžete vyrazit od penzionu Vlčárna. Po žluté turistické stezce dojdete na vrchol po dvou kilometrech. Procházka to není nikterak náročná, člověk se trochu zapotí, jen když stoupá na vrchol. Odměnou jsou krásné výhledy do dalekého okolí. Otevřeno je v tomto období každý den od 10 do 15 hodin.