Současný most stojí na místě starší mostní stavby, která byla zničena během povodní v roce 1561. O tři roky později začal vznikat tento pískovcový most. Ačkoliv byl postaven v době renesance, odpovídá spíše pozdní gotice.

Od roku 1714 je most doplněný o sousoší českých patronů sv. Václava, sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého. O tyto sochy se postaral sochař Michal Brokoff.

Během své existence prošel most celou řadou velkých i menších oprav, významná rekonstrukce se natuje do roku 1985. Most dlouhou dobu sloužil jako silniční, aktuálně je využívaný pěšími a cyklisty.

Lenka Prošková

FOTO: Školáci vyrazili za Harry Potterem do muzea i na Pastýřskou stěnu