Ležet na zádech a nic nedělat by chtěl každý. Ale nebudeme si nic nalhávat, tohle vůbec nevypadalo pěkně. Ve středu odpoledne vyjeli profesionální hasiči do ulice Tyršova, kde v jednom docela zastrčeném místě byl v nesnázích srneček. Při své mladické průzkumné cestě zřejmě špatně šlápnul a skončil na zádech, v úzké škvíře mezi chatkou a zdí.

Možná tam spadl už ráno, lidé z okolí slyšeli divnou ránu. Zahrádkáři ale chodí na zahrádky až k večeru a až tehdy ty divné rány nedaly jednomu z nich spát a začal hledat, která kuna se kde zasekla. Mezera byla opravdu úzká a záchranná operace musela proběhnout rychle, srneček už se nijak nehýbal, všechny síly během dne vyčerpal a jen sem tam smutně na hasiče mrknul.

Možností, jak zvíře vytáhnout, moc nebylo. Šikovní hasiči vzali lano a opatrnými pohyby srnečka zahákli jak za parůžky, tak pro jistotu i za zadní nohy. Pak už jen krátce vyčkali na příjezd správce místní honitby a když slyšeli „za parůžky, tahejte“ na nic nečekali a velmi opatrně, ale rychle, bezbranné vysílené zvířátko vytáhli nahoru.

A najednou to bylo. Pár zvířecích kopnutí, nadechnutí a bylo jasné, že nějaké síly tam přeci jen ještě budou. Po zběžné kontrole kupodivu nebyl srneček moc odřený a vypadalo to, že ani nemá nic zlomeného. Pro svou vlastní bezpečnost byl ale ještě spoután, aby mohl být v dece přenesen a převezen do lesa, kde mu jistě bude lépe.

Doufejme, že se z tohohle velmi nepěkného zážitku poučil a bude na svých cestách přírodou opatrnější.

Hasiči Varnsdorf

