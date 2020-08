Jednání se zúčastnili zástupci objednatele - Ústeckého kraje, zhotovitele – SaM Česká Lípa a uživatele. Byli to starostové z Rybniště, Dolního Podluží a Jiřetína v čele s předsedou Dobrovolného svazku obcí Tolštejn ing. R. Forferou. Svazek byl iniciátorem této stavby s tím, že projekt nechala pořídit v roce 2012 o.p.s. České Švýcarsko. Dále byli přítomni zástupci zhotovitele projektu, o.p.s. České Švýcarsko, stavebního a bezpečnostního dozoru.

Po čtvrtečním podepsání předávacího protokolu by měla být stavba zahájena do 10 dnů. Celé dílo v hodnotě 18 mil. Kč by mělo být, pokud bude přát počasí, dokončeno za 19 týdnů, to je do Vánoc. Zhotovitel předpokládá, že samotný most bude nainstalován nad zmíněnou tříproudovou komunikací do konce října. Předpokládá se též, že po potřebné změně turistického značení v okolí mostu, bude hojně využíván jak pěšími turisty, tak běžkaři i cyklisty. Most a na něj navazující lesní cesty se stanou součástí připravované dálkové turistické trasy Nová hřebenovka, která by měla vést celým naším krajem po hřebenech Lužických a Krušné hory až do Karlovarského kraje. Doufáme, že Liberecký kraj v příštím roce zajistí alespoň provizorní napojení po stávající trase plynovodu na nedalekou Novou Huť, kterou protíná značená cyklotrasa č.21. tím. Přesná a konečná trasa v délce cca 800 m se vyprojektuje a postaví zároveň s elektrickým vedením VVN 110 KV. Zmíněné vedení, které se plánuje též déle jak 10 let, by mělo posílit el. proudem celý Šluknovský výběžek.

Most dlouhý 67 m by měl svým vzhledem a výškou nad komunikací / 8m/ krotit tak trošku i řidiče motorových vozidel, kteří od Nové Hutě do sedla Šébru přijíždějí širokou komunikací často nepřiměřenou rychlostí. Překvapeni na vrcholu prudkou levotočivou zatáčkou občas končí mimo komunikaci za příkopem ve stráni.

Josef Zoser