Povídali jsme si s paní knihovnicí o tom, jak to v knihovně vypadá, co všechno zde můžeme najít, jak se ke knihám máme i nemáme chovat.Vyhledávali jsme pohádkové knihy,které jsme si prohlíželi a četli. Vypracovávali jsme čtenářský list, do kterého jsme zapisovali zjištěné informace, které jsme našli ve vybrané knize.