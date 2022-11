Tato vila patřila jednomu z majitelů nakladatelství a zároveň městskému radnímu. Byl to bohatý člověk, který měl téměř všechno - peníze, respekt, moc i krásnou ženu. Bohužel se po mnoho let nemohl dočkat vytouženého dítěte. Když se to stalo, zdálo se, že je nejšťastnějším mužem na světě. Radost však netrvala dlouho.