Děti běžely ve třech kategoriích, a to mrňata ve věku 0 – 6 let, chlapci a dívky ve věku 7 -10 let a nejstarší kategorie chlapci a dívky ve věku 11 – 15 let. Běžecké výkony všech zúčastněných včetně některých rodičů byly úctyhodné a my všem tleskáme! Pro příští rok si můžete ještě zaznamenat nejlepší časy a příště se je pokusit překonat.

1. kategorie 300 metrů

čas 1:33 (M. Souček), 1:34 (A. Pánek), 1:36 (M. Jindřich)

2. kategorie 1000 metrů

čas 4:29 (K. Ondráčková), 4:32 (V. Pánek), 4:36 (V. Jindřichová)

3. kategorie 1500 metrů

čas 6:03 (M. Tomanec), 6:06 (T. Sukdolák), 6:07 (V. Souček)

Za rok se těšíme na viděnou na 10. ročníku dětských závodů Parkmaraton.

Schrödingerův institut