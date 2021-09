Správní rada Nadace ČEZ podpořila 3. ročník Benešovské rokle v rámci grantového řízení Podpora regionů v plně požadované výši. „Jsme rádi, že organizátoři pochodu dokázali celou částku smysluplně využít a připravili zajímavé trasy pro dospělé i děti. Všichni tak mohli poznat pěknou krajinu s mnoha přírodními i architektonickými zajímavostmi. Smysl akce, přilákat do města turisty, kteří mohou poznat blíže jeho okolí a památky, byl tudíž naplněn. Opravdu nás těší, že jsme tomu mohli být nápomocni i my,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka nadace.

A dá se říct, že se to členům Klubu českých turistů z Benešova nad Ploučnicí díky dálkovým pochodům opravdu daří. Na letošní trasy se vydalo 213 turistů všech věkových kategorií, nejstarším byl šestaosmdesátiletý František Švejdík z Děčína, a dva psi. Přímo z Benešova nad Ploučnicí bylo 26 účastníků, ostatní byli přespolní. Jen z Prahy dorazilo 56 pochodujících a z nedalekého Děčína 21. Dalších sedm bylo z Litoměřic a pět z Teplic.

Když se připočte nultý ročník, tak se Benešovská rokle konala vlastně již počtvrté. „Nejdříve jsme to jen zkusili, zájem ovšem předčil naše očekávání, takže další ročník byl už oficiálně první. Hlavním naším cílem je přivést do města turisty, kteří tak mohou poznat jeho okolí a památky. Děkujeme nadaci za podporu,“ dodává Jan Ušák, jednatel klubu.

„Benešovská rokle je turistický pochod po okolí Benešova nad Ploučnicí s různě náročnými trasami od 7 do 30 kilometrů. Nejkratší trasa byla připravena pro děti, takže cestou mohly plnit různé úkoly. Po zdolání ostrohu se zříceninou hradu Ostrý na ně čekaly i různé soutěže na hřišti ve Františkově. U Nadace ČEZ jsme zažádali o necelých 32 tisíc korun. Bylo nám vyhověno, takže jsme mimo jiné mohli pro ně pořídit míče, kuželky a švihadla. Rovněž jsme obnovili dřevěné značení tras a tabule s pověstmi. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na malé občerstvení a symbolickou odměnu pro všechny účastníky, tedy dřevěnou medaili, absolventskou vizitku a diplom. Speciální cenu pak dostali nejstarší a nejmladší dálkoplazi. Ve druhém případě spíše kočárkoplaz, neboť malý Arturek přišel na svět teprve před několika měsíci,“ uvedla Zdena Ušáková, předsedkyně ploučnického Klubu českých turistů.

