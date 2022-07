FOTO: Klíč vás po náročném stoupání po kamenech odmění výhledem

/TIP NA VÝLET/ Výstup je sice strmější, ale bědování do kopce vám na vrcholu vynahradí výhled po okolní krajině. Ten opravdu stojí za to. Cílovou stanicí našeho prázdninového výletu byl Klíč. Znělcový vrch mezi Cvikovem a Novým Borem na Českolipsku sahá do nadmořské výšky 760 metrů.

Výšlap na Klíč u Nového Boru. | Foto: Andrea Málková