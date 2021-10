Jednotka SDH Krásná Lípa uspořádala přátelské TFA s kamarády z JSDH Kytlice a JSDH Rybniště.

| Foto: Hasiči Krásná Lípa

Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. Muži od 16 do 40 let, ženy a muži od 40 do 100 let. V kategorii muži od 16 do 40let vyhrál Filip Nohejl z Kytlic s časem 1:19,73. Druhý byl Martin Suchánek z Krásné Lípy s časem 1:20,64. Třetí byl Jiří Vytlačil z Rybniště s časem 1:21,24.