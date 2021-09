Koncert zasazený stylově do goticko-renesančního kostela v České Kamenici nabídl ukázku řady dobových dechových nástrojů doprovozených loutnou a perkusemi. "Kapela z věže" představila svěží podání staré hudby okořeněné pestrou paletou improvizačních ploch přibližující vkusně renesanční odkaz dnešním dnům ve výsostné interpretační kvalitě. Zaplněný sv. Jakub aplaudoval vstoje…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.