Již v lednu se chýlí ke konci dvouletý projekt B2 Support, za jehož názvem se skrývá další vzdělávání našich angličtinářů, kteří vyučují studenty pokročilejších úrovní, a to B2 až C1. Tito učitelé oceňují, že jim projekt umožnil kontakt s nejnovějšími jazykovými a metodickými trendy přes studium na zahraničních kurzech ve Velké Británii a Irsku anebo účast na zahraničních konferencích. V první fázi celý školní rok v rámci přípravy studovali různá témata s rodilou mluvčí Beth Tonder a také vyjeli na dva týdny do jazykových škol, kde po výuce poznávali i kulturu, historii a místní prostředí. Například na kurzu v Oxfordu naše vyučující využila možnost navštěvovat přednášky pro veřejnost přímo v prestižních kolejích slavné univerzity. Setkala se tak s mezinárodními kapacitami z oblasti literatury, žurnalistiky, práva, historie nebo mezinárodních vztahů. Bydlení na kurzech bylo v rodinách, naši učitelé s nimi komunikovali o životě, politice, tradicích. V Edinburghu vzala rodina naší vyučující na lekci tance ceroc. V irském Galway spolu vařili a v Brightonu například rodina naši vyučující provedla Montessori školou.

O školních prázdninách 2019 naši vyučující odjeli na metodologické kurzy do Oxfordu, Dublinu, Belfastu a Corku, kde pracovali na projektech a opět poznávali i reálie. V Belfastu bylo zajímavé sledovat čtvrti severoirských katolíků a protestantů. Velkým zážitkem pak byly výjezdy na mezinárodní konference pro angličtináře: na budoucnost výuky aj zaměřená Innovate ELT – Back to The Future v Barceloně a na praktické aktivity ELT Forum v Bratislavě. Vyučující semináře Reálie anglicky mluvících zemí studovaly angličtinu, a navíc místní historii, také týden na Maltě, jež je součástí Commonwealthu, angličtina je zde, mimo maltštiny, úředním jazykem. Naši vyučujících již uplatňují nové znalosti a postupně začleňují nové aktivity/metody ve výuce. V prosinci pak zorganizovali školení pro zájemce z řad angličtinářů ze škol z regionu. Byli jsme příjemně překvapeni, že se dostavilo několik učitelů z Děčína a i dalekého Chomutova.

Minulý červen nám byl ve velké konkurenci schválen nový projekt KA1 - BE IN – Inspirace, Inovace a Internacionalizace, jež má tři části. Zaprvé, naši učitelé vyjedou na strukturované kurzy v anglickém jazyce do sedmi evropských zemí poznat blíže tamní vzdělávací systém a podívat se do několika zdejších škol. Všem výjezdům předchází samostudium našich učitelů a vzájemná školení na témata, která nás kvůli inovacím zajímají, jako např. nadané děti a autonomie učení. Dva kurzy již proběhly, první ve Finsku, kde se mimochodem v Helsinkách sjelo přes sto evropských učitelů. Součástí byla i práce na projektu s kolegy. V Helsinkách bylo např. zajímavé, že každý středoškolák měl v hodině notebook, na ZŠ žáci opravdu musí o velké přestávce ven, a to i v dešti a mrazu. Ve školních jídelnách si jídlo každý nandává sám a zbytky z talíře čistí také, není to práce kuchařek. Druhá část BE IN projektu je zaměřena na neangličtináře. Učitelé různých předmětů a dále členky managementu školy studují angličtinu a v červenci 2020 vyjedou na jazykové kurzy do Velké Británie. V rámci BE IN už studoval i nový angličtinář, vyjel do Cambridge Bell Teacher Campus. Na konci projektu uspořádají naši učitelé přednášku o zajímavých zjištěních ze zahraničních škol pro veřejnost a také webinář pro učitele na vzdělávacím webu rvp.cz.

Nejnovějším Erasmus Plus projektem je KA2 , tj. spolupráce škol, ‘Off The Main Highlights‘, na kterém každý týden pracuje 12 studentů kroužku ‘Erasmus Plus Club‘ společně s třemi učiteli. Našimi partnerskými školami jsou Bataafs Lyceum v Nizozemí, Kaunu Roku gymnázium v Litvě a Escuelas de Vilela v Portugalsku. Poslední zmiňovanou školu již známe, navštívili ji eTwinneři ocenění za projekt eMates v roce 2018 aktivitou Move2Learn, Learn2Move. Předcházející eTwinningové projekty, které normálně nejsou finančně podporovány, byly koneckonců dobrá příprava pro naše učitele na KA2 typ projektu. Během dvou let budou mezinárodní týmy studentů díky společným expedicím, součástí jsou totiž i týdenní mobility do zahraničních škol, vytvářet Google mapu s markery, kde pomocí médií a textu zaznamenají zajímavá místa z našich regionů. 4. června 2020 se koná ve spolupráci s Knihovnou Děčín přednáška pro veřejnost, kde Vám o svých zemích zahraniční studenti a učitelé z projektu povyprávějí. Tímto všechny zájemce zveme.

Více se o projektech můžete dozvědět na webu školy v sekci Erasmus.

Šárka Opatová